„EIKA Construction“ apyvarta per metus augo 70 proc. iki 71,2 mln. eurų

Skelbiama, kad bendrovės darbuotojų skaičius praėjusiais metais padidėjo 50 proc. iki 172. Anot bendrovės, šiemet planuojama toliau didinti darbuotojų skaičių, taip pat numatoma pasirašyti ir įgyvendinti sutarčių už daugiau nei 100 mln. eurų.
„Šiemet mūsų veiklos prioritetinės sritys yra gynybos objektai ir viešieji pastatai. Rinka parodys, ar bus reikalingi genrangovai šiuo metu aktyviame gyvenamosios statybos segmente. Mūsų tikslas – natūralus augimas ir pasirašyti sutarčių už daugiau kaip 80 mln. eurų. Todėl komandą planuojame auginti dar 35–40 proc.“, – pranešime teigia „EIKA Construction“ vadovas Almantas Čebanauskas.
Bendrovė praėjusiais metais baigė apie 50 mln. eurų vertės Vilniaus oro uosto išvykimo terminalo ir taip pat beveik 50 mln. eurų vertės Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Medicinos mokslo centro statybas.
Tarp šiemet jau pradėtų bendrovės įgyvendinamų projektų yra administracinės paskirties pastato statybos sostinės Mozūriškių gatvėje bei 28,2 mln. eurų vertės progimnazija Pavilnionių gatvėje.
Apie tai, kad viešąjį konkursą statyti naują progimnaziją sostinės Perkūnkiemyje laimėjo statybos bendrovė „EIKA Construction“ pernai gruodžio pradžioje pranešė „Vilniaus vystymo kompanija“. Numatoma, kad keturių aukštų pastate mokysis apie 612 moksleivių bei dirbs 65 pedagogai, veiks 22 klasės.
Taip pat bendrovė planuoja šių metų pabaigoje, 10 mėnesių anksčiau nei planuota, užbaigti Rūdninkų karinio miestelio pirmojo etapo darbus.
Kaip skelbta, gruodžio mėnesį Rūdninkų kariniame miestelyje jau buvo pastatyta pusė būsimų pastatų konstruktyvų, taip pat pagrindinis pastatas – brigados štabas.