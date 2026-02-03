​Finansų ministerija skelbia valstybės siūlomų gynybos obligacijų pokyčius: ką svarbu žinoti

„Siekiame, kad gynybos obligacijos būtų patrauklios ekonomiškai ir kuo lengviau prieinamos gyventojams bei verslams. Nuolatinis gynybos obligacijų platinimas bei skirtingi emisijų laikotarpiai investuotojams suteiks daugiau lankstumo, ir, tikimės, paskatins tuo pačiu prisidėti prie šalies gynybos finansavimo“, – pranešime cituojamas finansų viceministras Darius Sadeckas.
„Manome, kad patrauklesnės gynybos obligacijos gali tapti ir investavimo alternatyva pasitrauksiantiems iš antrosios pensijų pakopos“, – tikina ministerijos atstovas.
Pasak jo, tai pirmasis Finansų ministerijos žingsnis, siekiant nuosekliai didinti gynybos obligacijų patrauklumą. Vyriausybei taip pat yra pateiktas Valstybės skolos įstatymo pakeitimo projektas, kuriuo siūloma atsisakyti už gynybos obligacijas mokamų palūkanų normos apribojimo.
„Tai reiškia, kad, atsižvelgiant į valstybės vardu skolinimosi kainą, įsigijusiems gynybos obligacijų galės būti mokamos ir didesnės nei 2 proc. palūkanos. Tai leis pasiūlyti ilgesnės trukmės emisijų“, – pažymi viceministras.
Kaip skelbia Finansų ministerija, pirmadienį pradėtos platinti dvi naujos gynybos obligacijų emisijos. Abi jos platinamos tuo pačiu metu – vasario 2–16 d., tačiau skiriasi jų trukmės ir mokamos palūkanos.
Viena emisija yra metų trukmės ir už ją bus mokama 2 proc. metinių palūkanų (išpirkimas – 2027 m. vasario 17 d.). Kita emisija yra dvigubai trumpesnės trukmės 6 mėn. ir už ją bus mokama atitinkamai 1 proc. pusmetinės palūkanos (išpirkimas – 2026 m. rugpjūčio 18 d.)
Kitos dvi emisijos (preliminariai suplanuotos tokių pačių trukmių emisijos – metinė ir pusmečio) bus pradėtos platinti iš karto pasibaigus šių emisijų platinimui – vasario 17 d. Pasak D. Sadecko, nuo šiol nebus nė dienos, kada nebus galimybės įsigyti gynybos obligacijų.
Gynybos obligacijos yra tiksliniai Vyriauşybės taupymo lakštai (VTL), skirti gynybos poreikiams finansuoti. Nuo 2024 m. spalio mėnesio pradėjus gynybos obligacijų platinimą, per šešioliką emisijų pirkėjai iš viso įsigijo šių obligacijų jau už 238,7 mln. eurų.
Gynybos obligacijas platinamos praėjusios kadencijos Seimui priėmus Valstybės gynybos fondo įstatymą.