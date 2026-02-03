IKEA atsinaujins: kokie pokyčiai lauks Lietuvos pirkėjų

„Matome, kad Baltijos šalių gyventojai itin domisi prekėmis namams ir nuolat ieško įkvėpimo bei sprendimų gyvenimui juose. Siekdami pateisinti kintančius pirkėjų lūkesčius ir užtikrinti patogų, jų poreikius atitinkantį apsipirkimą, investuojame į daugiakanalę patirtį.
Stengiamės išlikti prieinami daugeliui, atnaujiname skaitmeninius sprendimus ir pristatome naujo formato mažąsias parduotuves, kad dar labiau priartėtume prie savo pirkėjų, o mūsų verslas toliau augtų“, – sako Inga Filipova, IKEA Mažmeninės prekybos vadovė Baltijos šalims.
Baltijos šalyse veikiančioms IKEA bendrovėms prisijungus prie „Inter IKEA Group“, šalių rinkose pradėti diegti globalūs IKEA skaitmeniniai įrankiai ir platformos. Šie pokyčiai palaipsniui atsispindės tiek darbuotojų, tiek pirkėjų patirtyje ir taps stipriu pagrindu ateityje planuojamiems elektroninės prekybos sprendimams bei papildomų funkcijų diegimui.
Daugelis pirkėjų jau dabar naudojasi IKEA siūlomais skaitmeniniais įrankiais, kai ieško idėjų namams, naršo asortimentą ir apsiperka internetu, planuoja individualius namų interjero sprendimus, nori užsisakyti prekių pristatymo, užsakymų atsiėmimo ar pirkimo išsimokėtinai paslaugas.
Dalis iš numatytų 4 mln. eurų investicijų bus skirtos ir pokyčiams fizinėse IKEA prekybos vietose, daugiausia – Lietuvoje. Būtent čia bendrovė veikia ilgiausiai iš Baltijos šalių, turi daugiausia prekybos vietų.
Šiuo metu jau vykdomi darbai Klaipėdoje veikiančioje IKEA prekių užsakymo ir atsėmimo vietoje – ji pertvarkoma į naujo formato mažąją parduotuvę, kuri oficialiai duris atvers šių metų pavasarį.
Atnaujinimo darbai atliekami palaipsniui, todėl pirkėjai čia ir toliau laukiami įprastomis darbo valandomis. Patalpos po rekonstrukcijos pasikeis neatpažįstamai: bus daugiau erdvės įkvepiančioms ekspozicijoms, kurias sukurs vietos interjero dizaineriai atspindėdami gyvenimo pajūrio regione stilių bei įpročius, o prekybos salėje bus galima įsigyti daugiau prekių negu iki šiol – beveik 1 500.
Mažojoje parduotuvėje taip pat veiks jauki naujos koncepcijos poilsio erdvė, kurioje lankytojai galės pasimėgauti švediškais užkandžiais, puodeliu kavos ar ledų porcija. Tai bus antroji tokio tipo IKEA parduotuvė Baltijos šalyse – pirmoji mažoji parduotuvė praėjusių metų vasarą buvo atidaryta Estijos mieste Pernu.
Pasak I. Filipovos, žvelgiant į ateitį, mažoji parduotuvė Klaipėdoje bus ne vienintelis investicinis projektas tiek Lietuvoje, tiek Baltijos šalyse.
Šiuo metu regione iš viso veikia devynios IKEA pirkėjų aptarnavimo vietos, kuriose dirba apie 1 600 darbuotojų.