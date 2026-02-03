Įmonė investuos 15 mln. eurų į pažangesnę gamybą, sukurs naujas darbo vietas

Pranešime teigiama, kad įmonė tokiu būdu galės padidinti produkcijos, eksportuojamos plačiu tarptautiniu mastu, apimtis.
„Šiandienos jūrinės energetikos projektams reikalingas itin aukštas tikslumo, efektyvumo ir inžinerinės brandos lygis. Didindami automatizacijos mastus, optimizuodami procesus ir sistemingai stiprindami savo gamybos pajėgumus, ne tik reaguojame į šiandienos rinkos poreikius, o taip pat rengiamės ateities iššūkiams“, – pranešime cituojamas „Marine Technology“ direktorius Arūnas Kačinskis.
Klaipėdoje pagamintas rites kabelių ir vamzdynų transportavimui, specializuotas karuseles bei kitą produkciją „Marine Technology“ eksportuoja į Vakarų Europą, JAV, Pietų Ameriką ir Afriką, taip pat aktyviai planuoja plėtrą į naujus didelį energetikos išteklių gavybos potencialą turinčius regionus.
Įmonė skaičiuoja, kad per artimiausius trejus metus sukurs 25 naujas darbo vietas. Bendrovė Klaipėdoje įdarbins projektavimo ir gamybos inžinierius, robotinio suvirinimo operatorius, projektų vadovus ir kvalifikuotus suvirintojus. Kai kurioms pozicijoms reikalingas aukštasis išsilavinimas, kitoms – profesinė kvalifikacija ir sertifikatai.
Anot ekonomikos ir inovacijų ministro Edvino Grikšo, „Marine Technology“ plėtra stiprina Lietuvos poziciją pasaulinėje energetikos tiekimo grandinėje
„Europai sparčiai pereinant prie žaliosios energetikos, pažangūs jūrinės infrastruktūros gamybos pajėgumai Klaipėdoje leidžia mums tapti svarbia transformacijos dalimi“, – pranešime teigia Vyriausybės narys.
„Marine Technology“ priklauso iš viso 21 įmonę telkiančiai Vakarų laivų gamyklos (VLG) įmonių grupei, kuri yra didžiausia jūrinės inžinerinės pramonės bendrovė Lietuvoje bei priklauso Estijos kapitalo koncernui „BLRT Grupp“.
Anot investicijų skatinimo agentūros, „Marine Technology“ portfelio pagrindas – jūriniuose naftos ir dujų gavybos bei atsinaujinančios energetikos projektuose naudojami inžineriniai sprendiniai. Teigiama, kad taikydama inovacijas ir pažangias technologijas, įmonė geba rinkai pasiūlyti mažesniu svoriu, didesniu patvarumu ir atsparumu korozijai pasižyminčius produktus.