JAV Atstovų Rūmai patvirtino biudžeto paketą

2026 m. vasario 3 d. 22:14
JAV Atstovų Rūmai antradienį po įtempto balsavimo patvirtino biudžeto paketą, sudarydami sąlygas užbaigti dalinį vyriausybės veiklos sustabdymą.
Dabar įstatymo projektą turi pasirašyti JAV prezidentas Donaldas Trumpas, kad vyriausybės veiklos sustabdymas būtų oficialiai baigtas. Pirmadienį prezidentas paragino imtis skubių veiksmų ir savo socialinių tinklų platformoje „Truth Social“ parašė, kad „nedelsdamas“ pasirašys įstatymą, kai tik jis bus priimtas Kongrese.
Senatas – aukštesnieji JAV Kongreso rūmai – jau davė savo pritarimą šiam projektui.
Naujausios problemos dėl biudžeto kilo po to, kai Mineapolyje per agresyvią deportacijų kampaniją, kurią inicijavo D. Trumpo administracija, nuo federalinių agentų rankų žuvo du JAV piliečiai.
Tai paskatino Senato demokratus imti raginti blokuoti biudžeto projektus, kuriuose buvo numatytas finansavimas reidus prieš imigrantus vykdžiusiai Imigracijos ir muitinės tarnybai (ICE).
