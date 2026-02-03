Oro uoste – keistas incidentas: sako, kad į lauką išleido tik parūkyti, dingo internetas

Su Lrytas susisiekusi skaitytoja pasakojo, kad oro uoste neturėjo prieigos prie interneto, o keliautojai iš patalpų buvo išleisti tik parūkyti.
Kas vyksta, anot jos, sužinoti taip ir nepavyko, niekas platesnio paaiškinimo keleiviams neteikė. Moteris pabrėžė, kad ši situacija tęsėsi kiek ilgiau nei valandą.
Tuo metu LTOU atstovė Rasa Petrauskaitė sako, kad viskas buvo kiek kitaip. Anot jos, pirmadienio vakarą Palangos oro uoste buvo fiksuotas laikinas Valstybės sienos apsaugos tarnybos sistemos sutrikimas, dėl kurio trumpam buvo sustabdytos atvykstančių keleivių patikros procedūros.
„Sutrikimas truko iki valandos ir buvo operatyviai pašalintas. Laukimo laikotarpiu, keleiviai buvo įleisti į išvykimo salę, jiems buvo sudaryta galimybė išeiti parūkyti, veikė kavinė.
Situacija keleiviams buvo paaiškinta vietoje, su jais bendravo atsakingų institucijų atstovai. Atsistačius sistemai, likę keleiviai buvo patikrinti ir išleisti.
Šis laikinas techninis sutrikimas neturėjo įtakos skrydžių tvarkaraščiams“, – tikina R.Petrauskaitė.