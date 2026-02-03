Pirmadienį šalyje pasiektas naujas gamtinių dujų suvartojimo rekordas

Skelbiama, kad didžioji dalis dujų – 114,67 GWh – buvo įleista per Klaipėdos suskystintų gamtinių dujų terminalą, o likusi dalis vartotojus pasiekė per Santakos dujų įleidimo tašką iš Lenkijos.
Bendrovės teigimu, išaugusį dujų poreikį lėmė padidėjusi elektros gamybos paklausa bei žiemiški orai, didinantys energijos vartojimą šalyje.
„Tai dar kartą įrodo, kad gamtinės dujos yra esminis resursas šalies energetikos sistemos stabilumui. Ir tai, kad itin žvarbiais orais apsirūpiname reikiama energija, tik įrodo mūsų tikrąją energetinę nepriklausomybę ir atsparumą“, – pranešime teigia „Amber Grid“ vadovas Nemunas Biknius.
ELTA primena, kad Lietuvoje sausio pradžioje taip pat buvo fiksuotas itin didelis dujų suvartojimo kiekis, o vien sausio 12 d. šalies vartotojai bendrai suvartojo 118,4 gigavatvalandes (GWh) gamtinių dujų per parą.