Po STT nutarimo – Generalinės prokuratūros žingsnis dėl VMI prekybos konfiskuotais automobiliais

Šis sprendimas priimtas prokurorui susipažinus su Specialiųjų tyrimų tarnybos 2026 m. sausio 29 d. priimtu nutarimu, kuriuo atsisakyta pradėti ikiteisminį tyrimą dėl viešojoje erdvėje pateiktos informacijos apie galimai daromus pažeidimus, ir jį panaikinus.
Prokuroro nutarime konstatuojama, kad Specialiųjų tyrimų tarnybai vykdant generalinės prokurorės N. Grunskienės sausio 19 d. nurodymą atlikti aktualių faktinių aplinkybių patikslinimą ir priimti proceso sprendimą, nebuvo gauta jokių duomenų, nurodančių, jog Skirmanto Malinausko viešai paskelbti duomenys apie galimai daromas nusikalstamas veikas yra akivaizdžiai neteisingi, todėl nutarimas atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą šiuo atveju turi būti panakintas.
Prokuroro vertinimu, siekiant objektyviai nustatyti, ar VMI vykdant prekybą konfiskuotais automobiliais nebuvo padaryta nusikalstama veika, būtina surinkti aiškius, konkrečius, faktinius duomenis apie šių pardavimų organizavimą, gauti kitą reikšmingą vertinimui informaciją.
Ikiteisminis tyrimas pradėtas pagal Baudžiamojo kodekso 228 str. „Piktnaudžiavimas“ 1 d. ir 198 str. „Neteisėtas elektroninių duomenų perėmimas ir panaudojimas“ 1 d.
Organizuoti, kontroliuoti ir koordinuoti ikiteisminį tyrimą pavesta Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento prokurorui, atlikti – Specialiųjų tyrimų tarnybos Centrinei valdybai.
ikiteisminis tyrimasValstybinė mokesčių inspekcija (VMI)Automobiliai
