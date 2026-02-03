Prienuose griaunami namai: vietoj jų bus statomas prekybos centras „Lidl“

Apie tai, kad Prienuose bus statoma „Lidl“ parduotuvė Prienų rajono savivaldybė pranešė spalio 28 dieną.
Prekybos paskirties pastatas iškils Kauno g. 53. Šią savaitę portalas „Kas vyksta Kaune“ užfiksavo pastatų griovimo darbus.
„Naujasis prekybos centras užims apie 1 800 kv. m., (prekybos salė 1090 kv. m.), greta jo bus įrengta erdvi daugiau nei 80 vietų automobilių stovėjimo aikštelė, kurioje numatytos ir elektromobilių įkrovimo stotelės. Taip pat planuojami įvažiavimai iš Kauno g., naujos pėsčiųjų perėjos su saugumo salele, kad judėjimas aplink prekybos centrą būtų patogus ir saugus“, – dalijosi Prienų rajono savivaldybė.
Kaip jau buvo skelbta, prekybos centro statybų pradžia planuojama 2026 m. pavasarį.
„Kas vyksta Kaune“ primena, kad sausio 15 dieną „Lidl“ atidarė naują parduotuvę Kaune, Taikos prospekte.
LidlparduotuvėPrienai
