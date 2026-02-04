Iš ambicingo projekto liko tik picerija ir baras: miestiečiai taip ir nesuprato – ėjo į turgų ar restoraną

Šiuo metu iš planuotų maždaug dešimties maitinimo taškų veikia tik picerija ir gėrimų baras. Projekto koordinatorius, „InKlaipėda“ nekilnojamojo turto brokeris Tomas Maziliauskas pabrėžia, kad apie bankrotą kalbos nėra – veikla tęsiama, tačiau ieškoma kitokio sprendimo.
„Metinės sutartys su nuomininkais baigėsi, tačiau norinčiųjų jas pratęsti nebuvo. Kai kurie pasitraukė dar anksčiau“, – teigia T.Maziliauskas.
Pasak jo, dabar nuspręsta nebeieškoti pavienių maitinimo įstaigų, o visą maisto turgaus erdvę – daugiau nei 500 kv. metrų per du aukštus – išnuomoti vienam ilgalaikiam operatoriui.
Pageidaujama nuomos kaina – apie 5 tūkst. eurų per mėnesį – derybų objektas.
„Ieškome tokio partnerio, kuris galėtų perimti visą erdvę – ar su savo jau veikiančiais verslais, ar pritaikyti ją kitai, bet panašiai veiklai. Svarbu, kad sprendimai būtų priimami greitai ir ilgam laikui“, – sako projekto koordinatorius.
Anot jo, ankstesnis modelis, kai vienoje erdvėje veikė daug smulkių verslų, nebuvo tvarus. Nors buvo laikotarpių, kai visi taškai veikė ir lankytojų netrūko, bendras srautas pasidalindavo tarp per daug dalyvių.
Jis pripažįsta, kad didžiausia klaida buvo pati koncepcija – „Turgaus Food Hall“ per daug priartėjo prie restorano formato, nors turėjo veikti kaip greito, paprasto ir nebrangaus maisto erdvė.
„Tai turėjo būti labiau turgus – ateini, greitai užkandi, išeini. O mes tapome beveik restoranu, su kainomis ir pasiūla, kurios žmonės iš „food hall“ nesitiki“, – sako jis.
Pasak T.Maziliausko, jei maisto turgaus formatas Klaipėdoje nori išgyventi, jis turi nusileisti kainomis, supaprastinti pasiūlą ir orientuotis į greitą, kasdienį vartojimą – sumuštinius, dešrainius, paprastus užkandžius.
„Žmogui du eurai už paprastą užkandį nėra brangu. Tokia vieta neturi būti skirta ilgam sėdėjimui – tai ne restoranas, o praeinantiems, skubantiems“, – teigia jis.
Kalbėdamas apie ateitį, projekto koordinatorius neatmeta ir renginių idėjos – koncertų, karaokės vakarų ar kitų reguliarių veiklų, kurios galėtų pritraukti lankytojus ne tik savaitgaliais.
„Vienkartiniai renginiai neveikia – turi būti nuosekli programa, kad žmonės žinotų, dėl ko čia ateina“, – sako T.Maziliauskas.
Šiuo metu, pasak jo, susidomėjimas patalpomis jau yra, tačiau kol kas dar anksti kalbėti apie konkretų operatorių. Aišku tik viena – dabartinis modelis nepasiteisino, o naujam startui reikės ne tik investicijų, bet ir aiškios, Klaipėdai pritaikytos vizijos.