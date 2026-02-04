Išnuomojus žemę prie daugiabučio pabūgta kaimynų karų

Kuriamas neigiamas precedentas
Tarybos narys demokratas Arūnas Kacevičius posėdžio metu išsakė griežtą poziciją, abejodamas sprendimo tikslingumu, leisti fiziniam asmeniui išsinuomoti žemės sklypą, esantį prie daugiabučio namo. Politikas atkreipė dėmesį, kad išnuomojant bendro naudojimo sklypo dalį vienam konkrečiam fiziniam asmeniui, gali būti pažeisti kitų daugiabučio gyventojų interesai.
„Man iš tiesų kilo abejonių, ar mes, išnuomodami dalį sklypo prie daugiabučio namo, nesukursime neigiamo precedento, kuomet vieni daugiabučio gyventojai suskubs išsinuomoti sklypo dalį ir taip galimai pažeis kitų namo gyventojų interesus“, – kalbėjo A. Kacevičius.
Jo teigimu, tokie individualūs susitarimai yra tiesus kelias į kaimynų ginčus dėl aplinkos tvarkymo, automobilių stovėjimo vietų ar net nelegalių statinių atsiradimo.
„Pradėjus sudaryti sutartis su pavieniais žmonėmis, gali kilti įvairių ginčų, pavyzdžiui, dėl aplinkos tvarkymo, dėl išnuomotos žemės dalies naudojimo, dėl galbūt net statomų kažkokių statinių ar dar kažko“, – argumentavo rajono tarybos narys.
Siūlo tvirtinti aiškią tvarką A. Kacevičius pabrėžė, kad prieš priimant tokius pavienius sprendimus, savivaldybė turėtų turėti aiškiai reglamentuotą tvarką.
„Manau, kad prieš priimant tokius sprendimus reikėtų galbūt tarybai pasitvirtinti tvarkos aprašą, kokiais atvejais ir kokiomis sąlygomis gali būti formuojami ir išnuomojami atskiri sklypai prie daugiabučių namų. Todėl dėl šio klausimo aš linkęs susilaikyti“, – savo poziciją dėstė politikas.
Į A. Kacevičiaus pasvarstymus, ar išsinuomojęs žemę žmogus negalės pakeisti žemės paskirties, savivaldybės Turto skyriaus vedėja Audronė Naujalienė atsakė, jog Architektūros ir urbanistikos skyrius patikino, kad be detaliųjų planų ar kitų planavimo dokumentų paskirties keitimas nėra galimas, o šio sprendimo tikslas nėra paskirties keitimas.
Nepaisant išsakytų abejonių, sprendimo projektui buvo pritarta. Už balsavo 20 Tarybos narių, 4 politikai, atsižvelgę į išsakytus argumentus, susilaikė.
ŽemėValstybinė žemėNuoma
