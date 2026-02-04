Naujuosius metus „Twinsbet“ arena pradėjo nauju rekordu

Per pirmąjį 2026-ųjų metų mėnesį „Twinsbet“ arenos socialinių tinklų turinys sugeneravo daugiau nei 7,1 mln. peržiūrų. Didžiausią auditorijos dalį pasiekė turinys, publikuotas „Facebook“ platformoje, kur buvo dalijamasi akimirkomis iš įvairių arenos renginių.
„Pirmąjį 2026-ųjų metų mėnesį užfiksavome naują rekordą – 7,1 mln. peržiūrų arenos socialiniuose tinkluose. Tokie skaičiai – išskirtiniai tarp Lietuvos arenų socialinių tinklų turinio rodiklių. Džiugu, kad Vilniaus arena gali pasiūlyti ne tik įvairiapusius renginius, bet ir įdomų, įtraukiantį turinį už jos ribų. Sekame technologines tendencijas ir matome, kad sėkmė socialiniuose tinkluose tiesiogiai koreliuoja su bendra arenos veikla bei jos pajamingumu“, – teigė „Twinsbet“ arenos komunikacijos ir turinio vadovas Laurynas Ribakas.
Didžiausio dėmesio sausio mėnesį „Twinsbet“ arenoje sulaukė sporto renginiai – Vilniaus „Ryto“ rungtynės bei UTMA turnyras, kurį gyvai stebėjo apie 8 tūkst. žiūrovų. Sausio mėnesį „Twinsbet“ arenos „Facebook“ puslapis perkopė simbolinę ribą – 50 tūkst. sekėjų.
Twinsbet arenaUTMAsocialiniai tinklai
