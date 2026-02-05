Apie 200 tūkst. gyventojų – nemaloni staigmena: sulauks didesnių sausio elektros sąskaitų

Pasak jo, Lietuvoje tokių vartotojų yra apie 16 proc. – apie 200 tūkst.
„Kadangi elektros energijos kaina biržoje sausio mėnesį buvo 82 proc. didesnė, palyginti su gruodžio mėnesio kaina, tie vartotojai gaus didesnes sąskaitas“, – LRT radijui kalbėjo R. Pocius.
Tuo metu fiksuotos kainos planus pasirinkę vartotojai ir pažeidžiami vartotojai gali jaustis ramūs, kadangi jų sausio mėnesio sąskaitos išliks stabilios.
„Visi kiti vartotojai, kurie turi fiksuotus kainos planus, tikrai gali būti ramūs. Ypač tie vartotojai, kurių yra daugiau nei 0,5 mln. ir yra visuomeniniame elektros energijos tiekime, arba pažeidžiami elektros energijos vartotojai, kuriems taryba yra nustačiusi elektros energijos kainą 2026 metų I pusmečiui – ji irgi yra fiksuota ir nepriklauso nuo biržos kainos svyravimų“, – teigė VERT pirmininkas.
Kaip skelbta, sausio mėnesį dėl šaltų orų itin išaugus elektros vartojimui, vidutinė didmeninė elektros energijos kaina Lietuvoje padidėjo 82 proc. ir siekė iki 152 eurų už megavatvalandę.