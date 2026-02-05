Anonimas ragina vienytis nukentėjusius klientus
Vakar, vasario 4 d., feisbuko grupėje, kurioje diskutuojama apie sukčiavimą ir apgavystes, anonimas pasidalijo įrašu. Jame teigiama, kad UAB „VN grupė“, valdanti svetainę mondo.lt ir prekiaujanti įvairiais baldais, apgaudinėja žmones. Užėjus į minėtą svetainę matyti, kad ji yra nepasiekiama. Neįmanoma pasiekti ir įmonės profilio feisbuke.
Savo vardo ir pavardės neatskleidęs internautas ragino nuo minėtos įmonės nukentėjusius žmones vienytis ir teikti bendrą ieškinį. Jis taip pat svarstė drauge kreiptis į policiją dėl galimo tyčinio bankroto bei apgavystės.
Įrašo autorius dėstė, kad „VN grupė“ priėmė užsakymus, tačiau klientai taip savo baldų ir negavo. Jiems nebuvo grąžinti ir pinigai.
Užsukus į įmonės profilį portale rekvizitai.vz.lt matyti, kad nepatenkintų pirkėjų yra iš tiesų nemažai. Štai vienas klientas atsiliepimų skiltyje bendrovę vertina viena žvaigždute ir paaiškina, kodėl: „Nepatikima įmonė. Prekės užsakytos dar gruodžio mėn. nuostolis – 1650 Eur. Siuntinėja laiškus apie likvidavimą. Kas nukentėjote kreipkitės į Vartotojų teises ir į e.policiją dėl sukčiavimo.“
Kita pirkėja taip pat dalijasi savo patirtimi: „Mūsų nuostolis nėra toks didelis, kaip kitų – apie 500 Eur. Bet vis tiek pinigai, jei galite kreipkitės į bankus dėl chargeback, kad prekės nepristatytos, jei su kreditinė pirkote, dar paprasčiau bus atgauti. Jei pirkote per „Artea“ lizingą, bandykite kreiptis į juos. Skundas Vartotojų teisėm irgi pateiktas.“
Ir tokių bei panašių atsiliepimų – daugybė.
N. Navickas: skelbsime bankrotą
Naujienų portalui Lrytas susiekus su N. Navicku, jis neslepia, kad įmonę užklupo sunkumai, netrukus turėtų prasidėti ir bankroto procesas.
„Įmonė susiduria su finansiniai sunkumais. Pradėti procesiniai dokumentai dėl nemokumo, ruošiamasi kreiptis į teismą dėl bankroto.
Naujų užsakymų nebepriimame, esame išjungę savo svetainę (www.mondo.lt – aut. past.), veikla jokia nevyksta. Su klientais papildomai susisieks bankroto administratoriai“, – užtikrina N. Navickas.
Tačiau iš klientų atsiliepimų matyti, kad dar visai neseniai, t. y. praėjusių metų gruodį, „VN grupė“ naujus užsakymus priėmė, nors buvo aišku, kad bendrovė čiuožia žemyn. Jos direktorius paaiškina, kad „kiekvienas mėnesis prasideda nuo nulio“, tad buvo tikimasi, kad situaciją pavyks suvaldyti.
Tačiau, akivaizdu, nepavyko. „Niekas nebuvo daroma dėl kažkokių piktų dalykų“, – atvirauja N. Navickas.
Sako, kad pagrindine darboviete liks „Žalgiris“
Paklausus, ar jo valdomos įmonės klientai dar turi vilčių atgauti sumokėtus pinigus, verslininkas patikina, kad visiems pirkėjams, besikreipusiems el. paštu, yra atsakoma ir informuojama, kad rengiami dokumentai dėl nemokumo (bankroto) proceso inicijavimo.
„Vyks procesiniai dalykai, aš juose nenusimanau, nesu ekspertas. Visi kreditoriai bus informuojami“, – teigia N.Navickas.
Socialiniuose tinkluose išplito ir „Mondo“ atsakymas klientui, kuris kreipėsi dėl pinigų grąžinimo: „Informuojame, kad bendrovė šiuo metu susiduria su reikšmingais finansiniais sunkumais. Dėl šios priežasties laikinai stabdomas užsakymų vykdymas ir pinigų grąžinimai“, – rašoma bendrovės laiške klientui.
Paklausus, kas atsitiko, kad įmonė subuksavo, N.Navickas atsako gana abstrakčiai: „Įmonės plėtra, palūkanos, kilimai... Viskas ne per mėnesį nutiko. Įmonė veikė nuo 2012 m.“
Verslininkas N. Navickas jau kuris laikas darbuojasi ir krepšinio klubo „Žalgiris“ komandoje.
Jis dirba fizinio parengimo treneriu. Nerijus sako, kad nuo šiol „Žalgiris“ bus pagrindinė jo darbovietė.