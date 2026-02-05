VerslasRinkos pulsas

LEA: per savaitę skirtumas tarp benzino ir dyzelino išaugo iki 16 centų

2026 m. vasario 5 d. 15:05
Pastarąją savaitę degalų kainos Lietuvoje ir toliau didėjo – benzinas brango 0,4 proc., o dyzelinas – 0,8 proc. Tuo metu skirtumas tarp degalų ūgtelėjo iki 16 centų, pranešė Lietuvos energetikos agentūra (LEA).
Daugiau nuotraukų (1)
Vasario 2-ąją, pirmadienį, litras benzino šalies degalinėse vidutiniškai kainavo 1,44 euro, o dyzelino vidutinė kaina siekė 1,60 euro.
Degalinių tinkluose benzino kainos svyravo nuo 1,35 euro iki 1,55 euro, dyzelino – nuo 1,48 euro iki 1,70 euro.
Remiantis agentūros duomenimis, benzino vidutinės kainos Lietuvoje, Estijoje, Latvijoje, Lenkijoje ir Vokietijoje padidėjo 0,3–0,8 proc.
Kaimyninėje Lenkijoje šios rūšies degalai šiuo metu vidutiniškai kainuoja 1,35 euro ir yra 9 centais pigesni nei Lietuvoje. Tuo metu Estijoje ir Latvijoje benzino vidutinė kaina atitinkamai siekia 1,43 euro ir 1,51 euro.
Dyzelinas tuo pačiu laikotarpiu visose lyginamose šalyse brango 0,4–1,5 proc., išskyrus Lenkiją, kur kaina sumažėjo 0,05 proc. Estijoje ir Lenkijoje litras dyzelino dabar vidutiniškai kainuoja 1,40 euro ir yra 20 centų pigesnis mūsų šalyje. Latvijoje vidutinė dyzelino kaina yra 1,51 euro.
kurasbenzinasdyzelinas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.