LEA: per savaitę skirtumas tarp benzino ir dyzelino išaugo iki 16 centų

Vasario 2-ąją, pirmadienį, litras benzino šalies degalinėse vidutiniškai kainavo 1,44 euro, o dyzelino vidutinė kaina siekė 1,60 euro.
Degalinių tinkluose benzino kainos svyravo nuo 1,35 euro iki 1,55 euro, dyzelino – nuo 1,48 euro iki 1,70 euro.
Remiantis agentūros duomenimis, benzino vidutinės kainos Lietuvoje, Estijoje, Latvijoje, Lenkijoje ir Vokietijoje padidėjo 0,3–0,8 proc.
Kaimyninėje Lenkijoje šios rūšies degalai šiuo metu vidutiniškai kainuoja 1,35 euro ir yra 9 centais pigesni nei Lietuvoje. Tuo metu Estijoje ir Latvijoje benzino vidutinė kaina atitinkamai siekia 1,43 euro ir 1,51 euro.
Dyzelinas tuo pačiu laikotarpiu visose lyginamose šalyse brango 0,4–1,5 proc., išskyrus Lenkiją, kur kaina sumažėjo 0,05 proc. Estijoje ir Lenkijoje litras dyzelino dabar vidutiniškai kainuoja 1,40 euro ir yra 20 centų pigesnis mūsų šalyje. Latvijoje vidutinė dyzelino kaina yra 1,51 euro.