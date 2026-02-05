Pernai nedarbo lygis Lietuvoje – 6,9 proc.

Remiantis Gyventojų užimtumo statistinio tyrimo duomenimis, vyrų nedarbo lygis pernai sudarė 7,9 proc., moterų – 5,8 proc. 2024 m. nedarbo lygis atitinkamai buvo 7,7 proc. ir 6,4 proc.
Tuo metu 15–24 metų amžiaus jaunimo nedarbo lygis sudarė 14,1 proc. ir buvo 2,1 proc. punkto mažesnis nei 2024 m. Ilgalaikio nedarbo lygis per metus sumažėjo 0,2 proc. punkto ir praėjusiais metais sudarė 2,5 proc.
Paskutinį 2025 m. ketvirtį nedarbo lygis Lietuvoje buvo 6,8 proc. ir, palyginti su trečiuoju metų ketvirčiu, padidėjo 0,2 proc. punkto.
Vyrų nedarbo lygis per ketvirtį padidėjo 1,1 proc. sudarė 8,4 proc., o moterų nedarbo lygis sumažėjo 0,7 proc. punkto ir sudarė 5,2 proc. 15–24 metų amžiaus jaunimo nedarbo lygis sudarė 12,9 proc. ir per ketvirtį padidėjo 0,4 proc. punkto.
Minėtą 2025-ųjų metų ketvirtį šalyje buvo 106,4 tūkst. bedarbių arba 1,4 tūkst. daugiau nei trečiąjį ketvirtį. Ilgalaikių bedarbių skaičius per ketvirtį sumažėjo 7,9 tūkst. ir buvo 33 tūkst., 15–24 metų amžiaus bedarbių buvo 12,3 tūkst.
2025 m. spalį–gruodį šalyje dirbo 1,457 mln. gyventojų – jų skaičius per ketvirtį sumažėjo 27,7 tūkst.
15–64 metų amžiaus gyventojų užimtumo lygis praėjusių metų paskutinį ketvirtį sudarė 73,8 proc., per ketvirtį sumažėjo 1,3 proc. punkto. Šios amžiaus grupės vyrų užimtumo lygis sudarė 72,7 proc. – 2,1 proc. punkto mažesnis nei moterų – 74,8 proc.
55–64 metų amžiaus gyventojų užimtumo lygis per ketvirtį sumažėjo 0,5 proc. punkto ir sudarė 68,5 proc. Tuo metu 15–24 metų amžiaus jaunimo užimtumo lygis sudarė 29,2 proc. ir per ketvirtį sumažėjo 7,9 proc. punkto.