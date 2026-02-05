VDI: įmonės, nesilaikančios saugos reikalavimų – sulauks nemalonių pasekmių

VDI informuoja, kad įmonės gali būti priskiriamos aukštesnei nelaimingų atsitikimų socialinio draudimo tarifų grupei, jei jose įvyko sunkių ar mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe dėl darbdavio neįgyvendintų teisės aktų reikalavimų, taip pat įmonių patikrinimų metu VDI inspektoriams priėmus sprendimą sustabdyti darbus arba (ir) darbo vietose nustačius, kad neįvertinta darbuotojų kritimo iš aukščio, apsinuodijimo pavojingomis cheminėmis medžiagomis, galimo daiktų, krovinių kritimo, įrenginių virtimo, birių medžiagų ar grunto griūties rizika ir (arba) nenumatytos šios rizikos prevencijos ar mažinimo priemonės.
„Draudėjai, kuriems priskirta pirma, antra ar trečia nelaimingų atsitikimų draudimo tarifų grupė, gali būti perkelti į atitinkamai aukštesnę – antrąją, trečiąją arba ketvirtąją – tarifų grupę, jei VDI pateikia „Sodrai“ informaciją apie nustatytus darbuotojų saugos ir sveikatos pažeidimus, – pabrėžia Saulius Balčiūnas, Darbuotojų saugos ir sveikatos skyriaus vedėjas-vyriausiasis darbo inspektorius. – Darbdaviai apie tikrinimo metu nustatytus pažeidimus yra informuojami tiesiogiai inspektavimo metu ir per įmonių tikrinimo klausimynus, kuriuose pateikiami reikalavimai pašalinti pažeidimus.“
VDI pažymi, kad nuo 2024 m. lapkričio 1 d. iki 2025 m. spalio 31 d. VDI inspektoriai įmonėms išrašė 116 reikalavimų R1, nurodydami pašalinti darbuotojų saugos ir sveikatos pažeidimus, kurie lemia įmonės perkėlimą į aukštesnę nelaimingų atsitikimų darbe draudimo tarifų grupę. Šios įmonės nuo 2026 m. sausio 1 d. turės mokėti didesnes socialinio draudimo įmokas.
Daugiausia reikalavimų R1, dėl kurių įmonės perkeliamos į aukštesnę nelaimingų atsitikimų darbe socialinio draudimo įmokos tarifų grupę, buvo surašyta statybos (46,55 proc.), kiek mažiau – apdirbamosios gamybos (24,14 proc.), mažiausiai – žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės (9,48 proc.), didmeninės ir mažmeninės prekybos bei variklinių transporto priemonių ir motociklų remonto (5,17 proc.), administracinės ir aptarnavimo veiklos (3,45 proc.), transporto ir saugojimo (3,45 proc.), vandens tiekimo, nuotekų valymo, atliekų tvarkymo ir regeneravimo (3,45 proc.), žmonių sveikatos priežiūros ir socialinio darbo (1,72 proc.), didmeninės ir mažmeninės prekybos (0,86 proc.), elektros, dujų, garo tiekimo ir oro kondicionavimo (0,86 proc.), nekilnojamojo turto operacijų (0,86 proc.) ekonominių veiklos rūšių įmonėms.
Teritoriniu požiūriu daugiausia reikalavimų buvo surašyta Kauno miesto (21,55 proc.) ir Vilniaus miesto (18,97 proc.) savivaldybėse.
VDI ragina įmonių vadovus ir atsakingus asmenis susipažinti su darbuotojų saugos ir sveikatos tikrinimo klausimynais ir užtikrinti, kad būtų laikomasi teisės aktų reikalavimų, nurodytų klausimyno dalyje „DSS teisės aktų pažeidimai, pagal kuriuos įmonės priskiriamos konkrečiai nelaimingų atsitikimų darbe draudimo įmokos tarifų grupei“.