Estija stiprina energetinį atsparumą – Kysoje atidaromas vienas didžiausių žemyninės Europos baterinių energijos kaupimo parkų „Hertz 1“

Atidarymas žymi istorinį etapą Baltijos šalių energetikos sektoriuje. „Hertz 1“, turinis didelį 200 MWh talpos kaupimo pajėgumą, yra pirmasis iš dviejų strateginių projektų („Hertz 1“ ir „Hertz 2“ – po 100 MW / 200 MWh), skirtų stabilizuoti regioninę elektros energetikos sistemą po Baltijos šalių sinchronizacijos su žemyniniu Europos tinklu.
Projektą pavyko įgyvendinti gavus istorinį 85,6 mln. eurų finansavimo paketą, kurį 2025 m. pabaigoje suteikė Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas (EBRD), Šiaurės investicijų bankas (NIB) ir „Edmond de Rothschild Asset Management“.
Strateginis poveikis nacionaliniam saugumui
„Hertz 1“ perdavimas eksploatuoti yra didelis šuolis į priekį siekiant Estijos energetinės nepriklausomybės ir tinklo stabilumo. Šiuo įrenginiu, teikiančiu greito reagavimo dažnio reguliavimo paslaugas, užtikrinama, kad elektros tinklas išliktų atsparus net ir esant atsinaujinančiosios energijos gamybos svyravimų ar nenumatytų sutrikimų.
Lanksčios paslaugos tinklo stabilumui užtikrinti
Įrenginys skirtas veikti įvairiose elektros energijos ir pagalbinių paslaugų rinkose, įskaitant dažnio išlaikymo rezervą (FCR), automatinius ir rankinius dažnio atkūrimo rezervus (aFRR ir mFRR), taip pat einamosios paros ir kitos paros rinkas, taip sudarant galimybę lanksčiai ir reaguojant į situaciją palaikyti elektros energijos sistemą.
„Hertz 1“ dalyvauja keliose elektros energijos ir pagalbinių paslaugų rinkose ir yra lankstus į rinką orientuotas turtas, galintis reaguoti į sistemos poreikius realiuoju laiku. Šis veiklos lankstumas leidžia projektui palaikyti tinklo stabilumą, rinkos efektyvumą ir atsinaujinančiųjų išteklių energijos integraciją, taip pat prisidėti prie bendro elektros energijos rinkos patikimumo.
Kainų svyravimų mažinimas vartotojams
Be tinklo stabilumo, didelio masto baterinis energijos kaupimas taip pat tampa vis svarbesnis ir mažinant elektros kainų svyravimus. Kaupdamas elektros energiją, kai gamybos sąnaudos yra mažos, ir atiduodamas ją didelės paklausos laikotarpiais „Hertz 1“ padeda mažinti didelius kainų svyravimus, su kuriais vartotojai vis dažniau susiduria pastaraisiais metais, taip pat palaikyti efektyvesnę elektros energijos gamybos ir vartojimo pusiausvyrą.
Didelio masto baterinis energijos kaupimas taip pat yra pagrindinis veiksnys integruojant pigią atsinaujinančiųjų išteklių energiją į elektros energijos sistemą. Kaupdamas atsinaujinančiųjų išteklių energijos perteklių, kai pasiūla yra didelė, o kainos mažos, ir tiekdamas šią energiją, kai paklausa didėja, „Hertz 1“ padeda kuo labiau padidinti atsinaujinančiųjų išteklių energijos gamybos vertę, taip pat padaryti elektros energijos sistemą efektyvesnę ir patikimesnę.
Pasak Estijos Respublikos energetikos ir aplinkos ministro Andreso Sutto, projektas įrodo du dalykus: „Pirma, privatūs investuotojai yra pajėgūs ir suinteresuoti paremti didelius energetikos projektus Estijoje. Antra, ateitis jau čia. Prieš dešimt metų tai būtų buvęs didžiausias ličio jonų baterijų elektros parkas pasaulyje, prieš trisdešimt metų tai būtų buvusi mokslinė fantastika.“
„Nuo šiandien Estijos energetinis saugumas yra daug stipresnis. Mūsų elektros tinklas dabar yra toks atsparus, lyg būtume į sistemą įtraukę naują didelę elektrinę, – sako „Evecon“ generalinis direktorius Karl-Joonatanas Kvellas. – „Hertz 1“ yra labai svarbi infrastruktūros dalis, leidžianti mums patikimai valdyti savo energetinį suverenumą ir paspartinti perėjimą prie švarios, atsinaujinančiųjų išteklių energijos.“
Technologinės naujovės
Vos už 25 km nuo Talino esantis „Hertz 1“ turi pirmąjį Estijoje svarbų techninį elementą – aukštosios įtampos jungtį požeminiu kabeliu su 330 kV perdavimo tinklu. Ši plėtra padidina fizinį jungties atsparumą ir nustato naują didelio masto kaupimo integravimo į nacionalinį tinklą standartą.
BESS įrenginys yra sudarytas iš talpyklų – 54 talpyklose iš viso yra 2 328 baterijų moduliai. Kiekvienoje talpykloje yra integruoti baterijų stelažai kartu su aušinimo, priešgaisrinės apsaugos ir stebėjimo sistemomis, sudarančiomis saugų ir savarankišką energijos kaupimo įrenginį. Ši modulinė konstrukcija leidžia sistemai efektyviai kaupti ir tiekti elektros energiją, taip pat užtikrinti patikimą veikimą visą jos eksploatavimo laiką.
Projektas nebūtų buvęs įmanomas be stiprios perdavimo sistemos operatoriaus „Elering“ paramos ir glaudaus bendradarbiavimo. Jo patirtis, įsitraukimas ir bendradarbiavimas padėjo sėkmingai plėtoti ir integruoti BESS įrenginį bei sukurti ilgalaikį indėlį į elektros sistemą.
Pramoninis įgyvendinimas ir strateginės partnerystės
Sėkmingas „Hertz 1“ įrengimas taip pat parodo, kokios stiprios projekto pramoninio įgyvendinimo galimybės ir kaip glaudžiai bendradarbiauta su pagrindiniais technologijų ir inžinerijos partneriais, įskaitant „Yuso“, „Connecto“, „Energel“ ir „Nidec Conversion“. Glaudžiai koordinuojant inžinerijos, sistemų integravimo ir paleidimo etapus, projektas buvo įgyvendintas per ambicingą laiką ir laikantis aukščiausių techninių ir eksploatavimo standartų, reikalingų didelio masto baterinio energijos kaupimo infrastruktūrai.
„Hertz 1“ parodo „Corsica Sole“ gebėjimą teikti sudėtingus, didelio masto baterinio energijos kaupimo sprendimus itin sudėtingoje techninėje aplinkoje per ambicingą ir griežtai valdomą projekto terminą, – priduria „Corsica Sole“ generalinis direktorius Michaelas Coudyseris. – Pasitelkdami savo tarptautinę patirtį inžinerijos, tinklo integracijos ir baterijų sistemų eksploatavimo srityse, didžiuodamiesi galime prisidėti prie Estijos energetinio atsparumo stiprinimo ir padėti Baltijos regionui tvariai integruotis į Europos elektros tinklą.
Apie BESS įrenginio eksploatavimo trukmę bus pranešama skaidriai. Kaip savininkas ir operatorius, išliksime visiškai įsipareigoję per visą šio įrenginio gyvavimo laiką, užtikrindami, kad sistema patikimai teiktų pagrindines paslaugas tinklui per visą jos eksploatavimo laiką.“
Kadangi atsinaujinančiųjų išteklių energijos gamyba ir toliau sparčiai auga visoje Europos Sąjungoje, energijos kaupimas tapo strateginiu iššūkiu siekiant užtikrinti energetinę nepriklausomybę ir išlaikyti tinklo stabilumą. Didelės apimties baterinio energijos kaupimo sistemos, tokios kaip „Hertz 1“, yra labai svarbios siekiant suderinti pertraukiamą atsinaujinančiųjų išteklių energijos gamybą ir vartojimo poreikius, kartu remiant Europos perėjimą prie atsparesnės, mažo anglies dioksido pėdsako elektros energijos sistemos.
Žvilgsnis į ateitį
„Hertz 1“ šiandien pradeda visiškai veikti, tačiau „Baltic Storage Platform“ jau gerokai pažengė statydama Arukiuloje giminingą projektą „Hertz 2“. Kai abu projektai bus baigti 2026 m. pabaigoje, bendra jų galia sieks 200 MW / 400 MWh ir sudarys vieną galingiausių baterijų kompleksų žemyninėje Europoje.