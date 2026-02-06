V. Germanas netrukus gali ištrūkti į laisvę – teismas priėmė jam palankų sprendimą

Naujienų portalui Lrytas sako Generalinės prokuratūros Komunikacijos skyriaus vedėja Elena Martinonienė, šiandien, vasario 6 d., Vilniaus apygardos teismas netenkino Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento prokuroro prašymo pratęsti suėmimo terminą įtariamajam Vilhelmui Germanui.
Teismas paskyrė kitas, švelnesnes, kardomąsias priemones: intensyvią priežiūrą 6 mėnesiams ir 1 mln. Eur dydžio užstatą.
Šios kardomosios priemonės pradės galioti 2026 m. vasario 16 d., kai baigsis nustatytas suėmimo terminas. V. Germanas už grotų praleido metus ir keturis mėnesius.
Šį teismo sprendimą prokuroras turi teisę per 3 dienas apskųsti aukštesniajam teismui. Ar prokuroras tokia galimybe pasinaudos, E. Martinonienė neatskleidė.
ELTA primena, kad teisėsaugos institucijoms atliekant ikiteisminį tyrimą dėl finansinių technologijų įmonės „Foxpay“ veiklos, iš viso įtarimai pareikšti 7 asmenims, kurie buvo sulaikyti.
Kaip skelbta, buvo atliktos 32 kratos, kurių metu rastos nemažos sumos grynųjų pinigų, technikos ir elektroninės informacijos, kriptovaliutos ir turto, meno dirbinių. Kaip skelbiama, kratų metu iš viso rasta 0,5 mln. eurų grynųjų pinigų.
Anot Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos (FNTT), tyrimas pradėtas dėl galimo neteisėtu būdu įgytų lėšų legalizavimo, piktnaudžiavimo, sukčiavimo, turto pasisavinimo ir iššvaistymo, kyšininkavimo bei papirkinėjimo. Nustatyta, kad bendrininkų grupė 2023–2024 m. galimai legalizavo mažiausiai 17 mln. eurų sumą.
Taip pat, siekiant nuslėpti veiklą, nuo institucijų galimai buvo mokami kyšiai, jų suma siekia per 100 tūkst. eurų.
Teisėsaugos institucijoms atliekant ikiteisminį tyrimą dėl „Foxpay“ veiklos, įtarimai buvo pareikšti net ik V. Germanui, bet ir jo vaikų motinai Ievai Trinkūnaitei, buvusios socialinės apsaugos ir darbo ministrės Monikos Navickienės vyrui Mindaugui Navickui.
M. Navickienė yra teigusi, jog I. Trinkūnaitė yra tolima jos giminaitė – vyro brolio žmonos sesuo. Vėliau 15min.lt pranešė, kad ministrė kartu su I. Trinkūnaite ir jos sugyventiniu V. Germanu privačiu lėktuvu skrido į Dubajų. Dėl kilusio skandalo dėl ryšių su I. Trinkūnaite bei V. Germanu, tuometė ministrė M. Navickienė pasitraukė iš posto.
1986 metais gimęs V. Germanas žiniasklaidoje prisistatydavo verslininku, investuotoju, IT specialistu. Jis anksčiau kalėjo už sukčiavimą ir tai vadino jaunystės klaida.
