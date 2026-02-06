VMVT ragina grąžinti šiuos pieno mišinius – iš rinkos išima saugumo sumetimais

Šių produktų platintoja Baltijos šalyse SIA „Nutricia“ informavo VMVT, kad gamintojas priėmė sprendimą iš rinkos pašalinti dalį produktų partijų. Šis žingsnis, kaip nurodė gamintojas, priimtas kaip papildoma prevencinė priemonė.
„Europos Komisija, remdamasi Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) rizikos vertinimu, sumažino leistiną toksino cereulido kiekį kūdikių mišiniuose. Todėl šis prevencinio atšaukimo atvejis labai geras atsakingo verslo pavyzdys.
Šiuo momentu, tik gavę informaciją nedelsiant ja pasidalinome su vartotojais ir toliau tęsiame bei atliekame procesinius žingsnius, – pranešė VMVT Priežiūros departamento vyriausioji specialistė Karolina Taraškevičienė.
Atšaukiamų partijų sąrašas:
TUTTELI 1 (300g, 650g): 2026.08.06, 2026.12.04, 2026.12.12, 2027.01.08. APTAMIL 1 (400g, 800g): 2026.07.05, 2026.07.14, 2026.08.03, 2026.10.08, 2026.10.12, 2026.11.17. APTAMIL 2 (400g, 800g, 1,2kg): 2026.07.04, 2026.07.20, 2026.08.16, 2026.09.13, 2026.10.24, 2026.11.07, 2026.11.19, 2026.12.02, 2026.12.10. Visi kiti produktai ir partijos, pagal gamintojo pateiktą informaciją – atitinka naujausias gaires. Plačiau apie tai rasite gamintojo puslapyje.
Svarbu: jei namuose turite šių produktų, patikrinkite jų galiojimo datą (partiją). Jei data sutampa, mišinio nenaudokite ir grąžinkite jį į pirkimo vietą – jums bus grąžinti pinigai arba prekė bus pakeista.
Raginame vartotojus nuolat stebėti VMVT RASFF skubių pranešimų lentelę, kurioje skelbiama naujausia informacija apie nesaugius produktus.
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT)DanoneRinka
Rodyti daugiau žymių