Chaosas Briuselio oro uoste: lėktuvas kilo ne tuo taku

Remiantis „Flightradar24“ duomenimis ir socialiniuose tinkluose pasirodžiusia informacija, portalui „Aviation24.be“ pavyko iš dalies atkurti įvykių seką.
„Lėktuvas įprastai riedėjo 07R kilimo ir tūpimo tako link ir pasuko kairėn, tačiau vietoje tako įvažiavo į riedėjimo taką E1. Kol kas neaišku, ar klaida kilo dėl skrydžių valdymo tarnybos, ar orlaivio įgulos veiksmų, ar dėl abiejų veiksnių“, – rašoma portale.
Taip pat teigiama, kad „Flightradar24“ duomenys rodo, jog „Airbus A320“ pradėjo kilimo riedėjimą ir pasiekė iki 107 mazgų greitį, tačiau saugiai sustojo netoli C1–E1 sankirtos.
Be to, pažymima, kad socialiniuose tinkluose platinamose nuotraukose matyti, kaip 165 keleiviai išlaipinami autobusais, jiems talkinant oro uosto ugniagesiams ir policijai, kuri suteikė psichologinę pagalbą.
Briuselio oro uostas aviation24.be patvirtino incidentą.
„Trečiadienio vakarą buvo nutrauktas bendrovės „SAS“ skrydžio SK2590 į Kopenhagą išvykimas, nustačius, kad orlaivis buvo riedėjimo take, o ne kilimo ir tūpimo take.
Skrydis, kuris turėjo išvykti 21.54 val., buvo nutrauktas, visi 165 keleiviai evakuoti, sužeistų nėra. Federalinė policija vietoje teikė psichologinę pagalbą, o „Scandinavian Airlines“ vėliau susisiekė su nukentėjusiais keleiviais ir pasiūlė alternatyvius kelionės sprendimus, kadangi tą vakarą jie nebegalėjo tęsti kelionės“, – teigė oro uostas.
Pradėjo tyrimą
Skelbiama, kad Belgijos Oro avarijų tyrimų padalinys (AAIU) pradėjo oficialų saugos tyrimą dėl rimto aviacijos incidento, kai orlaivis pradėjo greitėti netinkamu taku. Tai patvirtino Federalinė viešoji tarnyba (FPS) „Mobility and Transport“.
Pasak FPS atstovo spaudai Thomaso De Spiegelaere’o, tyrimo tikslas – išimtinai aviacijos saugos gerinimas, o ne administracinės, civilinės ar baudžiamosios atsakomybės nustatymas.
„Tyrėjai renka ir analizuoja radarų duomenis, pilotų kabinos garso įrašus, techninę ir meteorologinę informaciją bei liudytojų parodymus. Galutinė ataskaita su išvadomis ir saugos rekomendacijomis bus pateikta orlaivio operatoriui, Civilinės aviacijos generaliniam direktoratui (DGA) ir kitoms atsakingoms institucijoms“, – sakė jis.
Savo vidinį tyrimą dėl to, kaip įvyko incidentas, taip pat pradėjo ir skrydžių valdymo paslaugų teikėjas „Skeyes“.
Paaiškino, kodėl pavojinga
Aviacijos ekspertas Lukas De Wilde’as aviation24.be paaiškino, kad tuo metu, kai klaida buvo pastebėta, orlaivis jau buvo pasiekęs 200–205 km/val. greitį.
„Pasiekus V1 greitį – paprastai apie 270–280 km/val. – lėktuvas privalo kilti, nes saugus stabdymas nebeužtikrinamas. Šiuo atveju iki šios ribos buvo likusios vos 3–4 sekundės.
Jeigu V1 greitis būtų pasiektas, galimybės būtų buvusios itin ribotos: riedėjimo takas galėjo būti per trumpas saugiam kilimui, o tai būtų padidinę riziką nuvažiuoti nuo tako ir atsitrenkti į kliūtis ar reljefą“, – sakė jis.
Institucijos teigia, kad kol vyksta tyrimas, daugiau detalių atskleisti negali.
