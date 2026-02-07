Pilotas atskleidė netikėtą paslaptį: kodėl lėktuvuose privaloma pakelti langų užuolaidėles

Išskirtiniame pokalbyje Nevados universiteto Las Vegase Garbės koledžo reziduojantis profesorius ir buvęs „Air Vegas Airlines“ pilotas pasidalijo įžvalgomis apie savo karjerą komercinėje aviacijoje.
Teigiama, kad profesorius dirbo antruoju pilotu (pirmuoju padėjėju) ir daugiausia skraidė „Beech 99“ orlaiviais maršrutu iš Las Vegaso į Didįjį Kanjoną, taip pat vykdė skrydžius iš Ontarijo oro uosto į kitus Pietų Kalifornijos miestus.
Be to, kaip teigiama portale, 51 metų vyras, kuris dabar gyvena Hendersone, Nevados valstijoje, taip pat dirbo „Air Vegas Airlines“ antžeminio rengimo (ground school) instruktoriumi. Todėl, turint tokią didelę patirtį, galima pagrįstai teigti, kad jis puikiai išmano aviacijos saugą.
Paklaustas apie svarbius saugumo patarimus, kurių keleiviai gali nežinoti, profesorius D. Bubbas atkreipė dėmesį į vieną įprastą skrydžių elementą, kuris neretai glumina keliautojus.
„Vienas saugumo patarimų, kurį labai rekomenduoju, – kilimo ir tūpimo metu pakelti lango užuolaidėlę. Tai dalykas, kurį matau labai dažnai, ir jis kelia nerimą.
Priežastis, kodėl kilimo ir tūpimo metu lango užuolaidėlės turi būti pakeltos, yra ta, kad įvykus avarinei situacijai skrydžio palydovai turi matyti, kurioje orlaivio pusėje yra pavojus.
O jeigu keleiviai skrenda naktį, akims reikia laiko prisitaikyti prie tamsos. Todėl, jei lango užuolaidėlė pakelta, akys jau būna prisitaikiusios, o tai padeda sutaupyti laiko, jei tektų evakuotis iš lėktuvo“, – paaiškino jis „The Mirror“.
Profesorius D. Bubbas taip pat pasidalijo patarimu, kaip keliautojams patirti malonesnį skrydį.
Pasak eksperto, viskas susiveda į tai, kad reikia išlikti kantriems ir pozityviems.
Jis pažymėjo, kad perpildytuose terminaluose kelionės kartais gali būti frustruojančios ir varginančios, tačiau taip pat pateikė keletą patarimų, kaip keleiviams kuo geriau išnaudoti laiką oro uoste ir, žinoma, jaustis patogiau.
„Prieš lipant į lėktuvą rekomenduočiau keleiviams pasivaikščioti po terminalą ir šiek tiek pajudėti, ypač jei jų laukia kelias valandas trunkantis sėdėjimas lėktuve.
Be to, kai kuriuose oro uostuose yra įdomių patogumų – muziejų, vietos menininkų kūrinių ekspozicijų, suvenyrų parduotuvių ar net sporto salių. Taip pat, kad kelionė būtų malonesnė, labai rekomenduoju keleiviams būti mandagiems skrydžio palydovams ir vieni kitiems“, – patarė jis.
