Seimo teisininkai įvertino siūlymą riboti erotinių prekių lauko reklamą – skelbia išvadą

„Projektu siūlomi pakeitimai, mūsų nuomone, yra pertekliniai, nes jau (...) nustatyta, kad neigiamą poveikį nepilnamečių vystymuisi darančios viešosios informacijos ribojimai, jų išimtys ir draudimai taikomi visai viešajai informacijai, įskaitant reklamą, komercinius audiovizualinius pranešimus, anonsus, prekių ženklus, naudotojų sukurtus vaizdo įrašus, viešus renginius.
Tai reiškia, kad visi įstatyme nustatyti draudimai ir ribojimai nepilnamečiams neigiamą poveikį darančios viešosios informacijos skleidimui, taikomi ir išorinėmis (lauko) reklamos priemonėmis skleidžiamai reklamai ir komerciniams audiovizualiniams pranešimams“, – sakoma Seimo teisininkų išvadoje.
Jų nuomone, verslą paliesiantis pasiūlytas reguliavimas nederėtų su proporcingumo bei ūkinės veiklos laisvės principais.
„Projektu siūlomas draudimas visiškai uždrausti erotinių prekių reklamą išorinės (lauko) reklamos priemonėse, neatsižvelgiant į tai, kad tokia reklama nėra skleidžiama tiesiogiai nepilnamečiams, ir kuria nepilnamečiai nėra niekaip skatinami, nederėtų su proporcingumo bei ūkinės veiklos laisvės ir iniciatyvos principais“, – sako Seimo teisininkai, įvertinę įregistruotą Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo pataisų patobulintą variantą.
Kaip pastebi Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, sunku įsivaizduoti tokią išorinę lauko reklamos priemonę, kuri nebūtų matoma ir jaunesniems nei ji tiesiogiai skirta asmenims.
Jei įstatymo pataisos pasiektų Seimo plenarinę salę, parlamento teisininkai siūlo nustatyti vėlesnį įstatymo įsigaliojimo terminą.
„Siūlomu pakeitimu siekiama nustatyti naujus ribojimus tam tikrų prekių ir paslaugų reklamai, kurie gali turėti įtakos ūkio subjektų sudarytoms ilgalaikėms sutartims dėl reklamos vietų nuomos“, – sako teisininkai.
Todėl pavėlinus įstatymo pataisų įsigaliojimo datą, jų teigimu, būtų sudaryta galimybė verslui tinkamai pasirengti naujam teisiniam reguliavimui.
Kaip ELTA jau skelbė, siekiant apsaugoti nepilnamečius nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio, Seimo narys R. J. Jankūnas įregistravo dar pernai rudenį parengtų Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo pataisų patobulintą variantą, numatantį naujus apribojimus erotinių prekių išorinei reklamai.
Parlamentaras siūlo įstatyme numatyti, jog suaugusiems skirtų prekių ir paslaugų reklama, komerciniai audiovizualiniai pranešimai negali būti skleidžiami taip, kad būtų prieinami nepilnamečiams.
„Įstatymo projektu siūloma įvesti taisyklę, jog prekių ir paslaugų, skirtų asmenims nuo 18 metų, nuo 14 metų ir nuo 7 metų, reklama ir komerciniai audiovizualiniai pranešimai, kuriuose yra neigiamą poveikį nepilnamečiams darančios informacijos, negali būti skleidžiami taip, kad būtų prieinami jaunesniems negu nustatyta vartotojams“, – sako R. J. Jankūnas.
Imtis tokios iniciatyvos parlamentarą paskatino tai, kad ant įvairių stendų, autobusų daugėja erotinių prekių, jų ženklų reklamos, kuri yra prieinama ir nepilnamečiams.
Siekiant sudaryti sąlygas verslui prisitaikyti prie naujų reikalavimų, R. J. Jankūnas neatmeta, kad gali būti numatytas pereinamasis laikotarpis.
Nors šiuo metu įstatymas nustato nepilnamečiams neigiamą poveikį darančios viešosios informacijos ribojimo taisykles, tačiau, parlamentaro nuomone, formuluotė dėl išorinės reklamos nėra tinkama, nes sudaro sąlygas apeiti įstatymo tikslą.