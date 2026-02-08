Pirmadienį bus paleista didžiausia pasaulyje atominė elektrinė

„Reuters“ skelbia, kad penktadienį spaudos konferencijoje apie tai pranešė pats šios elektrinės vadovas.
Energijos bendrovės „Tokyo Electric Power“ (TEPCO) valdoma Kasivadzaki–Karivos atominė elektrinė yra Niigatos prefektūroje, centrinėje Japonijos dalyje.
Teigiama, kad jos vadovas Takejuki Inagaki per spaudos konferenciją pareiškė, kad reaktorių planuojama paleisti vasario 9 dieną. Komercinę veiklą planuojama pradėti nuo kovo 18 d.
Taip pat pažymima, kad TEPCO uždarė 1 360 megavatų galios reaktorių Nr. 6 po to, kai sausio pabaigoje buvo aptiktas gedimas, praėjus dienai po to, kai įrenginys pirmą kartą po maždaug 14 metų pradėjo veikti.
Tai įvyko dėl techninio gedimo, susijusio su signalizacijos įrengimu, kuris neturėjo įtakos elektrinės saugiam darbui.
Kasivadzaki–Karivos atominė elektrinė neveikė nuo tada, kai Japonija po 2011 metų Fukušimos atominės elektrinės katastrofos sustabdė branduolinės energetikos naudojimą.
Atominė elektrinė (AE)Fukušimos atominė elektrinė
