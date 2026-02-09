VerslasRinkos pulsas

Atleistas ilgametis „Klaipėdos keleivinio transporto“ vadovas Gintaras Neniškis

2026 m. vasario 9 d. 16:00
Nuo 2003 metų viešąjį transportą mieste organizuojančiai viešajai įstaigai „Klaipėdos keleivinis transportas“ (KKT) vadovavęs Gintaras Neniškis atleistas iš šių pareigų.
Tai naujienų portalui VE.lt patvirtino pats G. Neniškis.
Įstaigos interneto svetainėje nurodoma, kad jai dabar laikinai vadovauja Alina Mikalauskė.
G. Neniškis 2019–2023 metais buvo Klaipėdos savivaldybės administracijos direktorius. 
Savivaldybė yra vienintelė KKT dalininkė.
Įstaiga organizuoja keleivių pervežimą Klaipėdoje ir jos priemiesčiuose, 2024 metais iš viso jie vežti 71 maršrutu, pervežta apie 38 mln. keleivių. 
KKT taip pat kontroliuoja automobilių stovėjimo rinkliavą mieste. 
Įstaigos įstatai numato, kad jos vadovas renkamas konkurso būdu, jį į pareigas skiria ir atleidžia miesto meras.
