Avarinė situacija: Kaune trūko dar vienas vamzdis

„Šiandien prie Gričiupio seniūnijos pratrūko vamzdis, apsemta dalis Gričiupio gatvės“, – pirmadienį 10.30 val. pranešė skaitytojas.
„Kas vyksta Kaune“ primena, kad panaši avarinė situacija penktadienį buvo fiksuota V. Krėvės prospekte, sausį dėl vamzdžių trūkių apsemtos buvo ir Baltijos bei Partizanų gatvės.
Paskutinėmis dienomis besilaikantys itin smarkūs šalčiai lėmė, kad daugėjo vandentiekio avarijų. Vis dėlto, pasak bendrovės „Kauno vandenys“ generalinio direktoriaus Ramūno Šulskaus, situacija yra valdoma.
Pasak „Kauno vandenų“ vadovo, ketaus vamzdžiai nuo šalčio sujudėjus gruntui dažnai sulūžta. Tuo metu polietileniniai vamzdžiai nuo šalčio susitraukia ir būna, kad išsineria.
Avarijų dėl grunto judėjimo laukiama ir polaidžio metu.
Meteo.lt duomenimis, šiandien Lietuvoje nesnigs. Vėjas pietinių krypčių, 4–9 m/s. Aukščiausia temperatūra 6–11 laipsnių šalčio.
Antradienio dieną kai kur truputį pasnigs. Vėjas silpnas. Temperatūra naktį 18–23, vietomis 12–17 laipsnių šalčio, dieną 7–12 laipsnių šalčio.