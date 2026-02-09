Projekto statybos vykdomos etapais. Pirmuoju etapu jau atlikti pagrindiniai žemės darbai ir įrengtos papildomos automobilių parkavimo vietos. Šiuo metu ruošiamasi pagrindiniams pastato statybos darbams, kuriuos planuojama įgyvendinti per 7 mėnesius.
„Darbus planuojame ir organizuojame taip, kad Klaipėdos „Akropolis“ viso projekto metu galėtų veikti įprastu režimu, o lankytojai pokyčius jaustų kuo mažiau. Mums svarbu suderinti statybų eigą su patogia prekybos centro aplinka ir tikslu – jau šių metų rudenį pakviesti lankytojus į naują erdvę“, – sako Paulius Pocius, „Akropolis Group“ rinkodaros ir komunikacijos vadovas.
3,5 tūkst. kv. metrų ploto modernus vieno aukšto pastatas su atskiru įėjimu iškils šiaurinėje prekybos ir pramogų centro pusėje, šalia 3-iojo įėjimo.
„Šiuo metu Klaipėdos „Akropolyje“ veikia 197 prekybos, paslaugų, maitinimo ir pramogų vietų, o užimtumas siekia 99,7 proc. Užtikriname platų prekių, paslaugų ir pramogų asortimentą, tačiau turime ribotas galimybes naujų nuomininkų ir prekių ženklų atėjimui.
Plėtra tokias galimybes padidins – uostamiesčio gyventojams ir svečiams sieksime pasiūlyti dar platesnes pasirinkimo galimybes ir geras patirtis mūsų prekybos ir pramogų centre“, – teigia P. Pocius.
Atsižvelgiant į Klaipėdos miesto plėtros kryptis ir miestiečių lūkesčius, prie planuojamo pastato numatomi papildomi infrastruktūros sprendimai: elektromobilių įkrovimo stotelės, modernūs teritorijos apšvietimo sprendimai bei želdynų atnaujinimas. Šie sprendimai prisidės prie patrauklios, patogios ir tvarios miesto aplinkos kūrimo.
Prieš kiek daugiau nei metus Klaipėdos „Akropolyje“ buvo baigti bendrųjų erdvių atnaujinimo darbai. Interjeras atnaujintas ir modernizuotas daugiau nei 11 tūkst. kv. metrų ploto bendrųjų erdvių. Į šį atnaujinimą „Akropolis Group“ investavo beveik 8 mln. eurų.