V. Germanui nemaloni žinia – ištrūkti į laisvę gali ir nepavykti

Primename, kad vasario 6 d. Generalinės prokuratūros Komunikacijos skyriaus vedėja Elena Martinonienė patvirtino, kad teismas netenkino prokuroro prašymo pratęsti V. Germanui taikytą suėmimą.
Anot prokuratūros atstovės, įtariamajam pritaikytos švelnesnės kardomosios priemonės, tai yra intensyvi priežiūra 6 mėnesiams ir 1 mln. eurų užstatas.
Minėtos kardomosios priemonės pradės galioti vasario 16 d., kai baigsis nustatytas suėmimo terminas.
Tačiau pirmadienį, vasario 9 d., Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento prokuroras pateikė Lietuvos Apeliaciniam teismui skundą, kuriuo prašo panaikinti praėjusią savaitę teismo priimtą nutartį dėl kardomosios priemonės skyrimo įtariamajam Vilhelmui Germanui ir pratęsti suėmimą įtariamajam dar 2 mėn.
V. Germanas už grotų laikomas beveik pusantrų metų – jam suėmimo terminas buvo nuolat pratęsiamas.
Pagal Lietuvoje galiojančius įstatymus, įtariamasis gali būti laikomas suimtas ne ilgiau nei 18 mėnesių. Pagal įstatymus, kardomajame suėmime praleistas laikas yra įskaitomas į laisvės atėmimo bausmės laiką, jeigu tokią bausmę paskiria teismas. Skiriant piniginę baudą, kaip bausmę, suėmimo dienos prilyginamos tam tikram baudos dydžiui.
ELTA primena, kad teisėsaugos institucijoms atliekant ikiteisminį tyrimą dėl finansinių technologijų įmonės „Foxpay“ veiklos, iš viso įtarimai pareikšti 7 asmenims, kurie buvo sulaikyti.
Kaip skelbta, buvo atliktos 32 kratos, kurių metu rastos nemažos sumos grynųjų pinigų, technikos ir elektroninės informacijos, kriptovaliutos ir turto, meno dirbinių. Kaip skelbiama, kratų metu iš viso rasta 0,5 mln. eurų grynųjų pinigų.
Anot Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos, tyrimas pradėtas dėl galimo neteisėtu būdu įgytų lėšų legalizavimo, piktnaudžiavimo, sukčiavimo, turto pasisavinimo ir iššvaistymo, kyšininkavimo bei papirkinėjimo. Nustatyta, kad bendrininkų grupė 2023–2024 m. galimai legalizavo mažiausiai 17 mln. eurų sumą.
Taip pat, siekiant nuslėpti veiklą, nuo institucijų galimai buvo mokami kyšiai, jų suma siekia per 100 tūkst. eurų.
Teisėsaugos institucijoms atliekant ikiteisminį tyrimą dėl „Foxpay“ veiklos, įtarimai buvo pareikšti net ik V. Germanui, bet ir jo vaikų motinai Ievai Trinkūnaitei, buvusios socialinės apsaugos ir darbo ministrės Monikos Navickienės vyrui Mindaugui Navickui.
M. Navickienė yra teigusi, jog I. Trinkūnaitė yra tolima jos giminaitė – vyro brolio žmonos sesuo. Vėliau 15min.lt pranešė, kad ministrė kartu su I. Trinkūnaite ir jos sugyventiniu V. Germanu privačiu lėktuvu skrido į Dubajų. Dėl kilusio skandalo dėl ryšių su I. Trinkūnaite bei V. Germanu, tuometė ministrė M. Navickienė pasitraukė iš posto.
1986 metais gimęs V. Germanas žiniasklaidoje prisistatydavo verslininku, investuotoju, IT specialistu. Jis anksčiau kalėjo už sukčiavimą ir tai vadino jaunystės klaida.