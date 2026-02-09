VMVT stabdo vienos sostinės kavinių veiklą: purvinos lentynos, riebaluoti, pageltę paviršiai

Teigiama, kad inspektoriai susidūrė su didele maisto tvarkymo patalpos netvarka ir akivaizdžiais higienos trūkumais: darbo paviršiai padengti riebalų sluoksniu, sienos pageltusios, grindys suskilusios, nelygios, vietomis dulkėtos, pribarstytos maisto likučių. Naudojama įranga taip pat buvo netvarkinga ir nehigieniška; indai, kuriuose laikomi perpilti prieskoniai bei inventorius, pageltę, jų paviršius lipnus, riebaluotas.
Tiek virtuvėje, tiek sandėliavimo patalpoje šaldytuvų vidaus paviršiai nešvarūs, patys įrenginiai techniškai netvarkingi, lentynos purvinos, sandarinimo tarpinės suplyšusios, o šaldikliuose susikaupęs storas šerkšno sluoksnis.
Sandėliavimo patalpoje, kur laikomi sausi maisto produktai, aptikta daug pašalinių daiktų, o iš jos laiptais pakilę į antrą aukštą inspektoriai aptiko pakavimo medžiagas ir inventorių, laikomą šalia ištiesto čiužinio su patalyne.
„Vis dar tenka susidurti su atvejais, kai įmonėse trūksta atsakingumo. Kiekvienas maisto verslo subjektas pirmiausia yra atsakingas vartotojui – žmogui, kuris pasitiki ir renkasi juos. Higienos reikalavimai nėra tik formalumas – tai kasdienė pareiga, kuri turi būti įaugusi į kiekvieno darbuotojo darbo kultūrą; vadovai turėtų daug griežčiau prižiūrėti, kaip darbuotojai laikosi higienos ir maisto saugos taisyklių. Tokie atvejai, kuomet pradedama tvarkytis po kontrolės kelia nerimą. Taip neturėtų būti, todėl ir toliau taikysime griežčiausias sankcijas“, – teigė VMVT Vilniaus apygardos priežiūros skyriaus patarėja Daiva Ruželienė.
Be viso to, dalis maisto produktų neturėjo atsekamumo ar ženklinimo informacijos, kai kurių maisto produktų pasibaigę tinkamumo vartoti terminai. Užfiksuota, kad šaldyta mėsa buvo atšildoma aplinkos temperatūroje. Įmonėje nebuvo rankų plovimo, dezinfekavimo ir nusausinimo priemonių; nepateiktos gaminamų patiekalų receptūros.
Atsižvelgdama į pažeidimus VMVT priėmė sprendimą sustabdyti subjekto veiklą, kol bus pašalinti patikrinimo metu nustatyti pažeidimai. Taip pat bus taikoma piniginė bauda.