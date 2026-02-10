D. Trumpo įvesti muitų tarifai pakenkė Prancūzijos vyno ir spiritinių gėrimų eksportui

O eksportas į JAV sumažėjo 21 proc., teigė Prancūzijos vyno ir spiritinių gėrimų eksportuotojų federacija (FEVS).
JAV yra didžiausia prancūziškų vynų ir spiritinių gėrimų importuotoja – pernai ji sudarė 21 proc. visos eksporto rinkos.
„Geopolitinė įtampa, komerciniai konfliktai, valiutų kursų svyravimai ir sumažėjęs namų ūkių pasitikėjimas neigiamai paveikė mūsų eksportą“, – sakė FEVS prezidentas Gabrielis Picardas.
Prancūzijos ir Europos vynai taip pat nukentėjo dėl JAV prezidento Donaldo Trumpo 2025 m. įvestų padidintų tarifų – iš pradžių 10, vėliau 15 proc. – europietiškiems alkoholiniams gėrimams.
„Jungtinėse Valstijose nustatyti muitai ir nepalankus valiutos kursas turėjo didelės įtakos bendram rezultatui“, – teigiama FEVS pareiškime.
Ekonominis netikrumas, turėjęs įtakos vartotojų išlaidoms, taip pat didmenininkų atsargų kaupimas taip pat turėjo įtakos kritimui, sakoma jame.
Bendrai Prancūzijos vynų ir spiritinių gėrimų eksporto vertė sumažėjo 7,9 proc. iki 14,3 mlrd. eurų (17,0 mlrd. JAV dolerių).
Pagal tūrį eksportas sumažėjo 3,3 proc.
Vyno eksporto, kuris sudaro didžiąją dalį viso eksporto, vertė sumažėjo 4,1 proc.
Prancūzijos vyno ir spiritinių gėrimų sektoriuje yra 600 tūkst. darbo vietų, o jo pajamos kasmet siekia apie 32 mlrd. eurų.
Donaldas Trumpas (Donald Trump)JAVtarifai
