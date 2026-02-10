Patvirtinti nauji ILTE stebėtojų tarybos nariai

„Tarptautinių ekspertų dalyvavimas ILTE valdyme yra labai svarbi transformacijos dalis siekiant visaverčiai vykdyti nacionalinio plėtros banko funkcijas. Tai rodo itin atsakingą mūsų požiūrį į 800 mln. eurų ILTE kapitalo panaudojimą ir pasitikėjimo didinimą. Šiame etape skiriame du labai aukšto lygio, didelę tarptautinę patirtį turinčius ekspertus – jų įsitraukimas žymi kokybinį lūžį ILTE kelyje link tarptautiniu mastu pripažįstamo plėtros banko“, – pranešime cituojamas finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas.
Skelbiama, jog ministerija, praėjusią savaitę pristačiusi ILTE pertvarką, kelia šiai institucijai uždavinį per 4 metus mobilizuoti ir į Lietuvos ekonomiką įlieti 6 mlrd. eurų investicijų. Numatyta, kad ILTE veiks pagal bankams taikomus priežiūros reikalavimus, taip pat keičiama bendrovės valdysena ir valdymo organai.
T. Ostrosas Švedijoje, Upsalos universitete, baigė ekonomikos ir viešojo administravimo studijas. Darbo patirtį kaupė būdamas Europos investicijų banko viceprezidentu, Tarptautinio valiutos fondo Šiaurės ir Baltijos šalių grupės vykdančiuoju ir pakaitiniu vykdančiuoju direktoriumi.
Prieš tai trejus metus buvo Švedijos bankininkų asociacijos generaliniu direktoriumi, dar anksčiau – Švedijos parlamento pirmininko pavaduotoju. Taip pat T. Ostrosas buvo Švedijos pramonės ir prekybos ministras, švietimo ir mokslo ministras bei fiskalinių reikalų ministras, finansų viceministras.
Kaip praneša ministerija, naujoji stebėtojų tarybos narė S. Goeransson Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV), Harvardo universitete įgijo viešosios politikos magistro laipsnį, o JAV Šiaurės vakarų universitete Miesto studijų ir pasaulio istorijos bakalauro laipsnį. Be to, ji daugiau nei du dešimtmečius užėmė įvairias vadovaujančias pareigas Europos rekonstrukcijos ir plėtros banke (EPRB). 2019–2024 m. užėmė Europos infrastruktūros direktorės pareigas, yra dirbusi JAV Užsienio privačių investicijų korporacijoje, vertybinių popierių ir biržų komisijoje.
ELTA skelbė, jog dviejų nepriklausomų kandidatų atranka į nacionalinio plėtros banko ILTE stebėtojų tarybos narių pareigas prasidėjo praėjusių metų lapkritį, o pretenduoti buvo galima iki gruodžio 2 d.
ILTE stebėtojų tarybą sudaro 9 nariai, kurių šeši nariai turi atitikti apraše nustatytus kandidatų į valstybės valdomų įmonių kolegialaus organo narius nepriklausomumo kriterijus.
Naujų narių veiklos laikotarpis – iki 2027 m. balandžio mėn., kai kadenciją baigs veikianti stebėtojų taryba.
ILTE akcininkė yra Lietuvos valstybė, kuriai priklauso 100 proc. bendrovės akcijų, o akcininko teises ir pareigas įgyvendina Finansų ministerija.
