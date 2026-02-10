Praėjusią savaitę itin išaugus elektros vartojimui, jos kaina augo 12 proc.

„Baltijos šalyse buvo užfiksuotas labai aukštas elektros energijos vartojimas, ypač Lietuvoje, čia buvo pasiektas naujas savaitinis rekordas. Kainų augimą taip pat lėmė mažesnė vėjo elektrinių gamyba ir sumažėjęs elektros importas iš Suomijos“, – pranešime teigia „Elektrum Lietuva“ Verslo sprendimų skyriaus vadovas Mantas Masalskis.
Bendrovės duomenimis, praėjusią savaitę elektros vartojimas Baltijos šalyse išliko labai aukštas. Lietuvoje buvo užfiksuotas naujas savaitinis elektros energijos vartojimo rekordas siekė 340 gigavatvalandžių (GWh) – tai didžiausias rodiklis nuo 2010 metų.
Bendras elektros vartojimas Baltijos šalyse siekė 746 GWh – 1 proc. mažiau nei ankstesnę savaitę.
Skelbiama, kad Lietuvoje per savaitę buvo suvartota 340 GWh elektros energijos, o Latvijoje ir Estijoje vartojimas sumažėjo 1 proc. ir atitinkamai siekė 178 GWh bei 228 GWh.
Elektros gamyba Baltijos šalyse praėjusią savaitę išliko tokia pati kaip ir ankstesnę savaitę (559 GWh). Skaičiuojama, kad Lietuvoje elektros gamyba sumažėjo 2 proc. iki 233 GWh, Latvijoje ji smuko 1 proc. ir sudarė 190 GWh, o Estijoje – padidėjo 7 proc. iki 137 GWh.
Praėjusią savaitę Lietuvoje buvo pagaminta 69 proc., Latvijoje 107 proc., o Estijoje 60 proc. šaliai reikalingos elektros energijos. Iš viso visos trys šalys kartu pagamino 75 proc. regione suvartotos elektros energijos, nurodo bendrovė.
