Pricer.lt skelbia, kuriame prekybos tinkle prekių krepšelis buvo pigiausias

Palyginti su prieškariniu 2022 sausio mėnesiu, krepšelis yra šiuo metu yra 23 proc. brangesnis (13,26 euro).
Pricer.lt duomenimis, pigiausių maisto prekių krepšelio kainų reitingo pirmoje vietoje išlieka prekybos tinklas „Maxima“, kurio krepšelis sausį pigo 2,15 euro.
Antroje vietoje – internetinė parduotuvė „Barbora“, mažinusi kainas 5,55 euro, trečioje ir ketvirtoje pozicijose – internetinė parduotuvė „E-Rimi“ ir prekybos tinklas „Rimi“, kurie brangino krepšelį atitinkamai 1,67 euro ir 2,58 euro.
Toliau rikiuojasi prekybos tinklas „Iki“ (brango 2,93 euro), „Lidl“ (brango 1,60 euro) ir internetinė parduotuvė „Last Mile“ (brango 4,12 euro). Paskutinė pozicija šįkart skirta prekybos tinklui „Norfa“ (pigo 4,20 euro).
Skirtumas tarp pigiausio „Maxima“ ir brangiausio „Norfa“ krepšelio sudaro 12,24 euro arba 19,1 proc.
Iš Pricer.lt stebimų 52 prekių kainų brango 29 prekės, pigo 22, nekito vienos prekės kaina.
Iš viso reikšmingai (10 proc. ir daugiau) brango 16 prekių iš 52 stebimų. Labiausiai brango pigiausias juodasis šokoladas, juodasis šokoladas „Karūna“, pigiausi obuoliai, pigiausi pomidorai, „Dvaro“ kefyras 3,2 proc., pigiausias saulėgrąžų aliejus, bulvės, , virta „Samsono“ daktariška dešra, vištų kiaušiniai, viščiukų broilerių ketvirčiai, pigiausia grietinė 30 proc. riebumo, pusriebė „Dvaro“ varškė.
Kainos buvo užfiksuotos šių metų sausio 28 dieną Lietuvos prekybos centruose „Maxima“, „Iki“, „Norfa“, „Rimi“, „Lidl“, internetinėse parduotuvėse „Barbora“ ir E-Rimi.lt“.