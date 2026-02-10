VerslasRinkos pulsas

Šalčiai atnešė netikėtų iššūkių net laidotuvių verslui: teko įvesti papildomą mokestį

2026 m. vasario 10 d. 09:01
Besitęsiantys šalčiai – išbandymas ir laidotuvių verslui. Gilėjantis įšalas sunkina ir ilgina kapo duobių kasimo darbus, o už didesnį triūsą – tenka papildomai mokėti.
