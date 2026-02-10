Ši „Maximos“ parduotuvė kuriam laikui užvers duris: pradeda išpardavimą

Vasario 16 dieną, beveik keturiems mėnesiams, bus laikinai uždaroma viena populiariausių uostamiesčio parduotuvių. Tai – trijų X „Maxima“, įsikūrusi Klaipėdos Žardininkų mikrorajone, prekybos centre „BIG“.
„Ši klaipėdiečių ir miesto svečių itin pamėgta „Maximos“ parduotuvė bus laikinai uždaroma atnaujinimui pagal mūsų formatų standartizavimo projektą, kurį pradėjome dar 2021 metais. Po atnaujinimo parduotuvė bus modernesnė, prasiplės naujos kartos savitarnos kasų zona, pirkėjai joje ras daugiau šviežio maisto produktų“, – dalijasi Snieguolė Valiaugaitė, „Maximos“ Komunikacijos ir korporatyvinių ryšių departamento direktorė.
Planuojama, kad atsinaujinusi ši trijų X „Maximos“ parduotuvė duris pirkėjams vėl atvers birželio viduryje.
„Kol parduotuvė bus laikinai uždaryta, klientus kviesime rinktis artimiausią trijų X „Maximos“ parduotuvę, esančią PC „Akropolis“, adresu Taikos pr. 61“, – priduria ji.
„Maximos“ atstovė tuo pačiu informuoja, kad jau nuo šiandien, t. y. vasario 10 d., atnaujinimui besiruošiančioje „Maximoje“ pirkėjai gali 50 proc. pigiau, perkant dvi ir daugiau prekių, pasirūpinti pramoninėmis, augalų ir jų priežiūros, gyvūnų bei vaikų ir kūdikių prekėmis, išskyrus pradinio maitinimo kūdikių mišinius iki 6 mėn. ir specializuotus kūdikių mišinius.
Tuo tarpu nuo ketvirtadienio, vasario 12 d., 30 proc. nuolaida bus suteikiama ilgo galiojimo maisto prekėms, kai jų perkama dvi ar daugiau. Tokia pati išpardavimo sąlyga taikoma ir šaldytiems produktams.
Vasario 15 d., paskutinę šios „Maximos“ darbo dieną – sekmadienį, pirkėjų lauks daugiau mažos kainos pasiūlymų. Pavyzdžiui, 40 proc. nuolaida, perkant dvi ar daugiau prekių, bus suteikiama visam šviežiam maistui.
