Teisme – byla dėl „Olympic Casino“ skirtos 8,4 mln. eurų baudos už Š. Stepukonio lošimus

Jau skelbta, kad„Olympic Casino“ 2016–2021 metų laikotarpiu buvęs „Baltcap“ fondo partneris pralošė milijonines sumas.
Apie planus skųsti LPT sprendimą lošimų bendrovė skelbė dar pernai kovą.
LPT vadovas Virginijus Daukšys tuomet skelbė, kad „Olympic Casino“ pažeidė pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos bei azartinių lošimų įstatymus, iš viso nustatyti 5 pažeidimai.
Pareiškėjos prašymu bylos medžiaga pripažinta nevieša, byla bus nagrinėjama uždaruose teismo posėdžiuose – jie paskirti kovo 23 d. ir balandžio 28 d.
Š. Stepukonis Vilniuje sulaikytas 2024-ųjų vasarį.
Atliekant ikiteisminį tyrimą jo galimai neteisėtos veiklos, nustatyta, kad įtariamasis iš anksčiau vadovauto „Baltcap“ fondo įmonių pasisavino daugiau nei 42 mln. eurų, iš kurių daugiau nei 31 mln. eurų galėjo pralošti Estijos kazino.