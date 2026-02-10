Žiniasklaida: 50 didžiųjų mažmeninės prekybos įmonių pernai sumokėjo 1,85 mlrd. eurų mokesčių

Daugiausia mokesčių 2025 m. sumokėjo degalinių tinklas „Circle K“, kurio įmokos per metus ūgtelėjo 28 proc. iki 375,1 mln. eurų. Dar didesnis sumokėtų mokesčių sumos augimas – 57 proc. – fiksuotas ketvirtoje vietoje atsidūrusioje „Viada LT“, kurios įmokos siekė 109,8 mln. eurų.
Tarp didžiausių mokesčių mokėtojų rikiuojasi ir visi pagrindiniai prekybos tinklai, kuriuose dominuoja maisto produktai.
Kaip skelbia „Verslo žinios“, antroje vietoje pagal sumokėtus mokesčius tarp mažmeninės prekybos įmonių besirikiuojančios „Maxima LT“ įmokos augo 3 proc. iki 182,5 mln. eurų, o trečioje vietoje esančios „Lidl Lietuva“ – dešimtadaliu iki 150,7 mln. eurų.
Ketvirtoje vietoje rikuojasi „Kesko Senukai Lithuania“ – įmonės sumokėti mokesčiai pernai sudarė 96,6 mln. eurų, per metus fiksuotas 2,5 proc. augimas. Viena pozicija žemiau – „Baltic Petroleum“. Pastarosios įmonės įmokų suma 2025 m. mažėjo 3 proc. ir siekė 79,8 mln. eurų.
Skelbiama, kad septintoje vietoje rikiuojasi „Iki Lietuva“ – jos sumokėtų mokesčių suma per metus augo 15,2 proc. ir siekė 74,8 mln. eurų. Tuo metu „Norfos mažmena“ sumokėjo 53,9 mln. eurų mokesčių (12,9 proc. daugiau nei 2024 m.), o „Rimi Lietuva“ – 50,1 mln. eurų – 7,4 proc. daugiau nei prieš metus.
Dešimtoje vietoje – statybinėmis medžiagomis prekiaujanti „Depo Diy“. Šios įmonės mokesčių suma per metus padidėjo 18,2 proc. ir siekė 42,2 mln. eurų.
PrekybaMokesčiaiprekybos įmonės
Rodyti daugiau žymių