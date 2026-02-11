„Amber Food“ apyvarta pernai augo 15 proc. iki 58 mln. eurų

Skelbiama, kada grynasis grupės pelnas praėjusias metais siekė apie 0,9 mln. eurų, kai užpernai buvo fiksuotas apie pusės milijono eurų nuostolis.
Taip pat grupės apyvartos augimas viršijo bendrą maitinimo sektoriaus augimą, kuris 2025 m. siekė apie 5,9 proc.
„Amber Food“ vadovas ir vienintelis akcininkas Gediminas Balnis teigia, kad finansinis grupės rezultatas pasiektas ne dėl palankių rinkos sąlygų, o dėl griežtos vidinės disciplinos ir patyrusios komandos.
„Veiklą pavyko optimizuoti ir stabilizuoti, tačiau plėtra Lietuvoje išlieka rizikinga – tam įtakos turi infrastruktūros pokyčiai, svyruojantys lankytojų srautai ir dažni teisinės aplinkos pasikeitimai“, – pranešime cituojamas jis.
Praėjusiais metais grupė skyrė daug dėmesio veiklos efektyvumo didinimui. Anot „Amber Food“, buvo peržiūrėtas prekių ženklų portfelis, uždarytos nuostolingos vietos, taip pat tinklą papildė keturi nauji restoranai.
G. Balnis nurodo, kad 55 restoranų tinklo vidutinė pelno marža pernai siekė 1,55 proc.
„Amber Food“ grupė valdo 9 restoranų prekių ženklus 12-oje šalies miestų.
100 proc. grupės akcijų valdo G. Balnis, 2022 m. gegužę 80 proc. akcijų išpirkęs iš Kauno mero Visvaldo Matijošaičio.