„Ryanair“ naikina tris skrydžių kryptis iš Lietuvos

Anot jos, „Ryanair“ atliko maršrutų tinklo pakeitimus įvairiuose Europos oro uostuose, tai palietė tiek regioninius, tiek didžiuosius oro uostus.
„Oro linijos „Ryanair“ sustabdė skrydžių pardavimus iš Palangos į Dubliną nuo balandžio mėnesio, atskiro pranešimo apie stabdomus skrydžius vasaros sezono metu ar kitus pokyčius nebuvo.
„Ryanair“ vasaros sezono metu nuo 2026 m. balandžio nevykdys skrydžių kryptimis Palanga – Dublinas (Airija), Kaunas – Belfastas (Šiaurės Airija, Jungtinė Karalystė), Vilnius – Stokholmas (Švedija)“, – teigė ji.
Visgi, anot V. Ročės, nors „Ryanair“ nebevykdys trijų maršrutų iš Lietuvos oro uostų, ženkliai padidino dažnį jau vykdomomis kryptimis.
Iš Vilniaus oro uosto į Atėnus, Berlyną, Barseloną, Frankfurtą, Milaną, Romą, Trevizą, Maltą, Londoną, Oslą.
Iš Kauno oro uosto į Barį, Burgą, Kelną, Kopenhagą, Edinburgą, Rodą, Riminį, Alikantę, Malagą, Maljorką, Liverpulį, Londoną, Zadarą.
Iš Palangos oro uosto į Londoną.
„Iš Lietuvos oro uostų oro linijos „Ryanair“ bendrai šiemet skrydžiuose pasiūlys daugiau vietų keleiviams negu ankstesniais metais.
Keliaujantys iš Lietuvos oro uostų turės alternatyvų ir daugiau pasirinkimų. Keleiviai iš Palangos turės naują kryptį vasaros sezono metu į Bergeną (Norvegiją) su „Norwegian“, taip pat į Palangą vasaros sezonui sugrįžta „WizzAir“, pasiūlys skrydžius į Oslą (Norvegiją).
Dublinas tiesioginiais skrydžiais keliautojams pasiekiamas iš Kauno ar Vilniaus oro uostų. Iš Kauno vasaros sezono metu skrydžius pradeda „airBaltic“, kuri pasiūlys tiesioginį maršrutą į Rygą.
Iš Vilniaus vasaros sezonu startuoja naujos skrydžių kryptys: Podgorica (Juodkalnijoje), Gdanskas (Lenkijoje), Kišiniovas (Moldovoje), stiprinama kryptis į Ciurichą (Šveicarijoje), skraidins ir „airBaltic“, ir „SWISS“.
Oro linijos „WizzAir“ nuo šių metų vasaros skraidins į Tiraną (Albanijoje) bei Reikjaviką (Islandijoje). Anksčiau buvęs žiemos kryptimi Dubajus iš Vilniaus su „ flydubai“ tampa pasiekiamas visus metus. Didėja keliautojams skrydžių dažnis iš Vilniaus oro uostą į Amsterdamą, Miuncheną, Berlyną, Paryžių, Nicą, Prahą, Varšuvą, Stambulą, Taliną, Frankfurtą, Kopenhagą, Tel Avivą.
Vilniuje į Stokholmą (Švedijoje) skraidina net dvi oro linijos – „Norwegian“ ir „SAS“, tad keliaujantys turi daug pasirinkimų pasiekti šį oro uostą, nors šiuo maršrutu ir nebeskraidys „Ryanair“, – nurodė Lietuvos oro uostų atstovė.
Tuo tarpu „Ryanair“ naikinamų skrydžių plačiau nekomentavo. Tik pažymėjo, kad šiuo metu baigiamas formuoti vasaros skrydžių tvarkaraštis.
„Šiuo metu baigiame formuoti 2026 m. vasaros skrydžių tvarkaraštį, kuris bus paskelbtas artimiausiomis savaitėmis“, – teigė „Ryanair“.
