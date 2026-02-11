A. Avulis pateikė savo versiją, kas iš tiesų įvyko kyšininkavimo byloje: „Iš musės padarė dramblį“

Teismas pripažino kaltu dėl 44 korupcijos epizodų
Primename, kad trečiadienį naujienų portalas „Delfi“ pranešė, kad tarpininkui „Hanner“ sumokėjo dukart po 500 eurų. Tačiau nei A. Avulis, nei pinigus nešę „Hanner“ darbuotojai įtarimų nesulaukė – nuteistas liko tik tarpininkas, pažadėjęs papirkti Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) specialistus.
Kaip skelbia portalas, ši informacija paaiškėjo sausio 26 d. Vilniaus miesto apylinkės teismui priėmus baudžiamąjį įsakymą, kuriame kaltu dėl 44 korupcijos epizodų pripažintas P. Ruškulis.
Bylos duomenimis, keliolika statybų ir teritorijų planavimo srities valstybės tarnautojų esą gaudavo kyšius, kad paspartintų įvairius su statybomis susijusius procesus. P. Ruškulis, kaip paaiškėjo, esą šioje schemoje dirbo kaip tarpininkas. 2021 m. pavasarį derinant „Hanner“ projektą „Karoliniškių namai“, nes kilo daug nesusipratimų, susijusių institucijų pastabomis, NVSC vis atmesdavo projektą.
A. Avulis: situacija buvo gerokai paprastesnė
„Iš musės padarė dramblį. Mes kategoriškai neigiame, kad davėme kyšį. Situacija buvo gerokai paprastesnė“, – paklaustas, kas iš tiesų nutiko, pokalbį pradeda A. Avulis.
Jis tęsia dėstydamas, kad statybų versle jau ne kartą susidūrė su pertekline biurokratija, kai verslui nėra aišku, kodėl neišduodami tam tikri leidimai. Pasak jo, dėl vangaus valstybinių institucijų darbo kai kurie darbai pakliūva į aklavietę.
Anot verslininko, minėtas statybų projektas buvo derinamas, tačiau reikalingas leidimas taip ir nebuvo gautas iš NVSC. Pašnekovas pažymi, kad minima institucija nedavė jokių pastabų, ką pataisyti, kad projektas judėtų pirmyn. Kai pačiai bendrovei išsikapstyti iš biurokratinės raizgalynės nebepavyko – teko samdyti tarpininką, kad šis padėtų išsiaiškinti, kokius žingsnius svarbu atlikti, kad projektas būtų suderintas.
„Šiuo atveju buvo pasirinktas netinkamas konsultantas. Nei man, nei mano darbuotojams nebuvo jokių minčių apie kyšio davimą, nes tam nebuvo jokio pagrindo.
Tai nustatė ir prokurorai, ir STT. Mes neprašėme nieko, kas neatitinka teisės aktų“, – karštai kalba verslininkas.
Patys P. Ruškulio net nieškojo
Paklausus, kaip vis tik jų keliai su P. Ruškuliu susikirto, „Hanner“ vadovas atvirauja, kad viskas nutiko visiškai atsitiktinai ir ne jo valdoma įmonė kreipėsi į Ruškulį, o jis į įmonės darbuotoją.
„Nenorėčiau šiuo atveju būti auka. Sakyčiau mes neteisingai perėjome gatvę, gavome gerą, stiprią pamoką, kad nereikia pasitikėti kiekvienu, pasiūliusiu paslaugą. Ernesta išėjo iš savivaldybės (E. Railė buvo tuometinė „Hanner“ darbuotoja – aut. past.) ir tas priėjęs sako:„Turi problemų“. Ji atsako: „Na, ir ką?“ Jis: „Aš galiu jas padėti išspręsti.“ Ir taip atsirado pokalbis. <...>
Praėjo beveik penki metai, visų detalių neatsimenu. Bet faktas tai, kad jis į mus kreipėsi, kad esą gali išspręsti mūsų problemas (derinant projektą su NVSC dėl „Karoliniškių namų“ – aut. past.). Mūsų klaida buvo, kad mes juo patikėjome.
Pasimokėme, kad negalime tokiais žmonėmis, kurie užkalbina gatvėje, pasitikėti. Dabar naudojame visai kitus ekspertus: teisininkus, konsultantus, kurie savo srities specialistai. Jiems mokame atlygį, bet tai darome skaidriai ir atvirai“, – tokią įvykių versiją pateikia A. Avulis.
Kyšinkavimo istorija – dėmė reputacijai
Verslininkas neslepia, kad tokios istorijos kaip ši – kenkia jo reputacijai.
Tačiau jis patikina, kad savo darbu toliau rodys, jog jis dirba sąžiningai.
„Mes dirbame skaidriai ir galiu tai įrodyti konkrečiais pavyzdžiais.
Pavyzdžiui, statydami dėl Algirdo 77 gyvenamojo namo statybos leidimo kovojome 11 metų.
Tai jeigu mūsų galvoje būtų bent truputis korupcijos – mes būtume galvoję, kam duoti kyšį. Bet mes einame visai kitu keliu“, – tikina A. Avulis darsyk pabrėždamas, kad jam anksčiau minėtoje kyšininkavimo byloje nebuvo pareikšti jokie įtarimai.
