Aukštus standartus sau keliančiai Selinai tai buvo pirmasis darbas gyvenime: „Lidl“ ją užaugino iki parduotuvės vadovės, o dabar ji padeda augti kitiems

„Vos baigusi mokyklą iškart įsidarbinau „Lidl“. Parduotuvė buvo neseniai atsidariusi Trakų Vokėje, kur tuo metu ir gyvenau. Dėl lankstaus darbo grafiko galėjau puikiai derinti pardavėjos darbą su studijomis. Vėliau, įgijusi profesinės patirties, pradėjau dirbti „Lidl“ parduotuvės vadovo asistente. Po kelerių metų tapau vadovo pavaduotoja, o 2024 metais – parduotuvės vadove“, – pasakoja Vilniaus Karoliniškių mikrorajone, L. Asanavičiūtės g. 1H įsikūrusios „Lidl“ parduotuvės vadovė Selina.
Selinos istorija – puikus pavyzdys, kad karjerą „Lidl“ galima pradėti ir neturint panašaus darbo parties. Ieškančius dinamiško ir įdomaus darbo ji kviečia prisijungti prie „Lidl“ pardavėjų komandos – prieš pradedant darbą visiems naujiems darbuotojams organizuojami išsamūs teoriniai ir praktiniai mokymai. Be plačių karjeros galimybių, įmonė taip pat siūlo konkurencingą atlyginimą.
Susipažinti su darbo pozicija galima čia: pardavėjas (-a) Vilniuje (Karoliniškėse, L. Asanavičiūtės g.).
Norint dalyvauti atrankoje, pakanka užpildyti paraiškos formą internete – su atrinktais kandidatais susisieks „Lidl Lietuva“ atstovai. Turintys klausimų dėl atrankos, gali kreiptis el. pašto adresu noriudirbti@lidl.lt.
Greitai priprato prie naujų pareigų
Selina pasakoja, kad labiausiai kilti karjeros laiptais „Lidl“ jai padėjo buvę parduotuvės vadovai. Pastebėję jos smalsumą ir norą imtis daugiau atsakomybių, jie supažindino Seliną su skirtingais įmonės procesais, padėjo geriau perprasti organizacijos kultūrą, išmokė komandos telkimo bei ugdymo praktikų.
„Esu labai užsispyrusi ir nuolat keliu sau klausimą: „Ką šiandien galiu padaryti dar geriau?“. Dar būdama „Lidl“ parduotuvės vadovo asistente, jau mokėjau atlikti nemažą dalį vadovo užduočių. Dėl šios priežasties keisdama poziciją jokių sunkumų nepatyriau, greitai prisitaikau prie naujos darbo specifikos“, – prisiminimais dalijasi „Lidl“ parduotuvės vadovė.
Tapus vadove, pasikeitė ne tik Selinos pareigos, bet ir vaidmuo „Lidl“ komandoje – ji tapo pagrindine savo kolegų atrama ir motyvatore.
„Man tai nuo pat pradžių gana gerai sekėsi, nes tuometinė parduotuvės komanda buvo labai įsitraukusi, motyvuota ir ambicinga – visi kartu daug pasiekėme“, – priduria ji.
Svarbu, kad komandoje vyrautų pozityvumas
Paklausta, kokia ji yra vadovė ir kaip ją apibūdintų komanda, Selina sako turinti aukštus standartus. Ji daug tikisi tiek iš savęs, tiek iš komandos, nes jai svarbu, kad darbai būtų atlikti atsakingai ir kokybiškai.
„Priimdama žmones į komandą pirmiausia stengiuosi suprasti, ar žmogus yra komandiškas. Man svarbu, kad „Lidl“ komandos nariai būtų linkę dirbti kartu, o ne tik individualiai. Taip pat vertinu pozityvų nusiteikimą: noriu, kad žmogus ateitų ne su mintimi „čia tik padirbsiu“, o su noru įsitraukti. Kai kolega yra linksmas, energingas ir motyvuotas, tai atsispindi visoje komandoje“, – sako „Lidl“ parduotuvės vadovė.
Visus klausimus galima išspręsti kalbantis
Karoliniškių mikrorajone, L. Asanavičiūtės g. 1H, įsikūrusios „Lidl“ parduotuvės vadovė Selina sako, kad didžiausias darbo „Lidl“ privalumas, dėl kurio ji niekada nesvarstė keisti darbo vietos, yra dinamika. Pasak jos, kiekviena diena čia skirtinga, niekada nežinai, kas tavęs laukia, todėl nelieka laiko nuoboduliui. Priešingai, nuolat kylančios naujos situacijos leidžia kasdien mokytis ir augti tiek kaip specialistei, tiek kaip žmogui.
„Kiekvieną dieną pas mus apsiperka tūkstančiai pirkėjų, todėl darbas „Lidl“ yra pati geriausia mokykla ugdyti savo kompetencijas. Per visą darbo laiką išmokau daug drąsiau komunikuoti, greičiau ir sklandžiau spręsti situacijas, motyvuoti žmones. Tapau emociškai stipresnė ir į kiekvieną iššūkį žiūriu kaip į naują pamoką“, – dalijasi „Lidl“ parduotuvės vadovė Selina.
Šiuo metu „Lidl Lietuva“ dirba daugiau nei 2,8 tūkst. darbuotojų. Iš viso Lietuvoje veikia 84 „Lidl“ parduotuvės 29 šalies miestuose: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Alytuje, Marijampolėje, Kėdainiuose, Telšiuose, Kretingoje, Mažeikiuose, Tauragėje, Jonavoje, Panevėžyje, Ukmergėje, Utenoje, Plungėje, Palangoje, Elektrėnuose, Visagine, Šilutėje, Radviliškyje, Vilkaviškyje, Druskininkuose, Rokiškyje, Kaišiadoryse, Nemenčinėje, Gargžduose, Molėtuose ir Jurbarke. Šalyje taip pat veikia du „Lidl Lietuva“ logistikos centrai – vienas Kaune, Ramučiuose, o kitas Vilniuje, netoli Lentvario.