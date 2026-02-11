Be butų ir pinigų žmones palikusi įmonė bankrutavo tyčia: skolos – milijoninės

Beveik 3,5 mln. eurų skolų palikusi įmonė dėl bankroto likviduota pernai rugsėjį, o vėliau jos nemokumo administratorius paprašė bankrotą pripažinti tyčiniu.
Savo prašymą ji motyvavo pastebėjimais, jog sąmoningai buvo sudaryti nuostolingi ar ekonomiškai nenaudingi įmonei sandoriai bei priimti jai nenaudingi sprendimai, o buhalterinė apskaita – tvarkoma apgaulingai ar aplaidžiai.
Teismas prašymą tenkino.
„Įvertinus bylos medžiagą, nemokumo administratoriaus paaiškinimus bei pateiktus įrodymus sprendžiama, jog šiuo atveju galima teigti, kad „Verslo startas“ tapo nemoki dėl tyčinių jos buvusio vadovo Mareko Mikšos veiksmų, neveikimo“, – skelbia Vilniaus apygardos teismo vasario 6 dieną priimta nutartis, kurią dar galima skųsti.
Joje taip pat teigiama, kad buvusio įmonės vadovo elgesys su gautomis svetimomis lėšomis nepasižymėjo atsakingumu ir apdairumu.
Nebaigtą statyti daugiabutį Vanagupės gatvėje 13A varžytynėse 2021 metais įsigijusi įmonė skelbė apie planus jį rekonstruoti, ėmė verslo paskolas, o iš potencialių pirkėjų rinko pinigus už būsimą būstą.
Bet teismas pripažino, kad pastato remonto darbus bendrovė atliko be statybų leidimo bei pažeidžiant kitus šiuos darbus reguliuojančius įstatymus.
„Įrodymų visuma patvirtina, kad „Verslo startas“ vadovas M. Mikša netinkamai organizavo pastato Vanagupės gatvėje 13A rekonstrukciją neturėdamas statybos leidimo ir kitų pagal statybos teisės aktus reikalingų dokumentų, dėl ko buvo padaryti ir statybos inspekcijos konstatuoti teisės aktų pažeidimai, pripažinta savavališka statyba, panaikinta pastato baigtumo deklaracija“, – rašoma teismo nutartyje.
„Vakarų ekspresas“ jau rašė, kad dalis pinigus už būsimą būstą „Verslo startui“ sumokėjusių žmonių suabejojo bendrovės pažadais ir kreipėsi į teisėsaugą dėl galimo sukčiavimo – šis tyrimas dar nebaigtas.
Pirkėjams keliant klausimus dėl duotų įsipareigojimų vieno iš kreditorių iniciatyva „Verslo startui“ 2024-ųjų pavasarį iškelta bankroto byla, o pernai rudenį nutarta ją likviduoti.
Tuomet ir konstatuota, kad bendrovės skolos siekia 3,5 mln. eurų, iš jų 2,45 mln. eurų – negrąžintų paskolų: 29 tūkst. eurų kredito unijai „Taupa“, 302 tūkst. eurų sutelktinio finansavimo platformą valdančiai Vilniaus įmonei „Nordstreet“ ir 2,1 mln. eurų Estijos finansavimo platformos „Estateguru“, kuri investavo skolintus pinigus, valdytojams.
Komentuodamas „Verslo starto“ bankrotą buvęs akcininkas bei vadovas Robertas Mikša anksčiau teigė, kad tai tokia baigtis yra nesėkmingai susiklosčiusių aplinkybių pasekmė.
„Bet koks verslas yra susijęs su rizika. Akivaizdu, kad nagrinėjamu atveju rizika nepasiteisino. Visos gautos lėšos – tiek iš pirkėjų gauti avansai, tiek skolintos lėšos – buvo panaudotos įsigyti pastatą, esantį Vanagupės gatvėje 13A, jį remontuoti, palūkanoms mokėti: išskirtinai įmonės veikloje.
Eilė aplinkybių – prastas projekto valdymas, per ilgai užtrukę remonto darbai ir stipriai išaugusi statybinių medžiagų bei darbų kaina, kurios įmonė nebuvo įvertinusi pradėdama projektą, lėmė, kad įmonė patyrė nenumatytų sąnaudų. Taip pat nepasiteisinusi investavimo rizika. Geopolitinės aplinkybės, 2022 metais lėmusios pardavimų mažėjimą nekilnojamojo turto rinkoje“, – 2025 metų sausį „Vakarų ekspresui“ sakė R. Mikša, kuris bendrovei vadovavo 2023 metais, iki bankroto.
Ta pati Vilniaus apygardos teismo nutartis skelbia, kad jo vadovavimo metu bendrovės finansų apskaita buvo tvarkoma pažeidžiant įstatymus.
„Ikiteisminiame tyrime pateiktoje specialisto išvadoje dėl „Verslo startas“ finansinės būklės konstatuota, kad įmonėje 2021–2023 metais nebuvo laikomasi Lietuvos įmonių atskaitomybės įstatymo ir Lietuvos finansinės apskaitos įstatymo nuostatų, dėl to iš dalies nebuvo galima nustatyti įmonės veiklos, turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų dydžio ar struktūros.
Šie duomenys nėra paneigti ar nuginčyti“, – skelbia teismas.
Anot jo, R. Mikša buvo baustas už tai, kad bankroto administratoriui neperdavė įmonės turto ir dokumentų: bylos duomenimis, jis taip elgėsi, nes dokumentų negavo iš M. Mikšos.
Teismo nutartimi už tyčinį bankrotą atsakingu pripažintas M. Mikša penkerius metus negalės užimti vadovaujančių pareigų organizacijose ar kitaip dalyvauti jų valdyme.
„Verslo starto“ negrąžintos paskolos teismo pripažintos pirmos eilės kreditoriniais reikalavimais. 1,04 mln. eurų skolos, tarp kurių ir būsto pirkėjams negrąžinti pinigai, įrašyti į antrą eilę, o tai reiškia, kad be pirktų butų ir pinigų likę žmonės juos atgaus nebent tada, kai bus atiduotos verslo paskolos.
Remiantis bankroto bylos duomenimis, žmonės už būstą mokėjo nuo 14 tūkst. iki 100 tūkst. eurų avansus.