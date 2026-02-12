„European Energy“ atidarė didžiausią Šiaurės Europoje baterijų ir saulės energijos hibridinį parką

Kvostedo projekte integruota energijos kaupimo sistema yra 50 MW galios, bendra talpa siekia 200 MWh. Toks pajėgumas prilygsta maždaug 18 tūkst. Danijos namų ūkių vidutiniam paros elektros suvartojimui ir reikšmingai prisideda prie elektros tinklo stabilumo.
Integruota baterijų sistema leidžia kaupti perteklinę saulės energiją didžiausios gamybos metu ir ją panaudoti tada, kai saulės generacija mažesnė – vakare ar naktį. Tai didina elektros sistemos lankstumą ir mažina kainų svyravimų riziką rinkoje.
„Projektas įgyvendinamas kaip „European Energy“ strategijos dalis, pagal kurią visoje Europoje nuosekliai diegiami energijos kaupimo sprendimai, siekiant spartinti atsinaujinančios energetikos plėtrą ir didinti elektros sistemos patikimumą.
Šiais metais hibridinis saulės ir baterijų projektas veiklą pradės ir Lietuvoje, Anykščiuose. Taip pat iki metų pabaigos dar vieną BESS projektą planuojame užbaigti Telšių rajone“, – teigia Tadeušas Konkovskis, „European Energy“ viceprezidentas ir Baltijos regiono vadovas.
Baterijų sistemos įrengimą ir integravimą atliko „European Energy EPC“, projektas buvo įgyvendintas per beveik septynis mėnesius. Objektą prijungus prie elektros tinklo, atlikti paleidimo darbai, kurių metu techninės sistemos buvo parengtos pilnam darbui. Šiuo metu sistema jau veikia.
„Kvosted saulės ir baterijų parkas žymi reikšmingą žingsnį „European Energy“ veikloje, pradedant didelio masto baterijų technologijų diegimą. Šis procesas 2026 metais bus ir toliau nuosekliai plėtojamas, įgyvendinant daugiau didelės apimties baterijų projektų“, – teigia „European Energy“ technologijų plėtros vadovas Mads Lykke Andersen.
Saulės energetika tapo svarbia Danijos elektros gamybos dalimi – palankiomis sąlygomis ji gali patenkinti daugiau nei 60 proc. šalies elektros poreikio. Sparčiai augant atsinaujinančių išteklių panaudojimui, energijos kaupimo sprendimai tampa esminiu veiksniu, padedančiu subalansuoti gamybos svyravimus ir užtikrinti patikimą elektros tiekimą.
parkasSaulės energijaDanija
