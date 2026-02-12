VerslasRinkos pulsas

Bankrutuoja pačiame Klaipėdos centre veikęs gastrobaras – prispaudė skolos

2026 m. vasario 12 d. 13:21
Valdas Pryšmantas
Pačiame Klaipėdos centre, Teatro aikštėje, kelis metus veikusio gastrobaro „Miražai“ valdytojai nutarė skelbti jį valdančios įmonės bankrotą: prispaudė skolos.
Daugiau nuotraukų (2)
Sausio 29-ąją įvykusio bendrovės „Miražai“ kreditorių susirinkime dėl finansinių sunkumų nuspręsta pritarti įmonės bankrotui ne teismo tvarka.
„Dėl iškilusių finansinių sunkumų „Miražai“ neturi galimybių grąžinti susikaupusių skolų visiems kreditoriams“, – teigiama susirinkimo protokole.
Jame nurodyta, kad bendrovės skolos siekia beveik 165 tūkst. eurų.
Dar praėjusį rudenį baras socialiniuose tinkluose kvietė lankytojus užeiti.
Gastrobarą valdanti įmonė įsteigta 2022-ųjų pradžioje, ją valdė du žmonės, vienas iš jų yra pagrindinis kreditorius, kuris reikalauja 130 tūkst. eurų skolos.
Mokesčių inspekcijai įmonė nesumokėjo per 4,5 tūkst. eurų, likusi suma – skola dviem žmonėms.
Remiantis Registrų centrui pateiktais duomenimis, „Miražai“ taip ir nesugebėjo uždirbti pelno: 2024 metais gavo 104 tūkst. eurų pajamų ir patyrė 25 tūkst. eurų nuostolį, 2023-iaisiais apyvarta viršijo 174 tūkst. eurų, bet fiksuotas 24 tūkst. eurų nuostolis, o pirmaisiais veiklos metais pajamos siekė beveik 135 tūkst., bet nuostolis – 111 tūkst. eurų.
Už 2025 metus finansinė ataskaita dar nepateikta.
BankrotasKlaipėdaskolos
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.