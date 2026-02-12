Bankrutuoja pačiame Klaipėdos centre veikęs gastrobaras – prispaudė skolos

Sausio 29-ąją įvykusio bendrovės „Miražai“ kreditorių susirinkime dėl finansinių sunkumų nuspręsta pritarti įmonės bankrotui ne teismo tvarka.
„Dėl iškilusių finansinių sunkumų „Miražai“ neturi galimybių grąžinti susikaupusių skolų visiems kreditoriams“, – teigiama susirinkimo protokole.
Jame nurodyta, kad bendrovės skolos siekia beveik 165 tūkst. eurų.
Dar praėjusį rudenį baras socialiniuose tinkluose kvietė lankytojus užeiti.
Gastrobarą valdanti įmonė įsteigta 2022-ųjų pradžioje, ją valdė du žmonės, vienas iš jų yra pagrindinis kreditorius, kuris reikalauja 130 tūkst. eurų skolos.
Mokesčių inspekcijai įmonė nesumokėjo per 4,5 tūkst. eurų, likusi suma – skola dviem žmonėms.
Remiantis Registrų centrui pateiktais duomenimis, „Miražai“ taip ir nesugebėjo uždirbti pelno: 2024 metais gavo 104 tūkst. eurų pajamų ir patyrė 25 tūkst. eurų nuostolį, 2023-iaisiais apyvarta viršijo 174 tūkst. eurų, bet fiksuotas 24 tūkst. eurų nuostolis, o pirmaisiais veiklos metais pajamos siekė beveik 135 tūkst., bet nuostolis – 111 tūkst. eurų.
Už 2025 metus finansinė ataskaita dar nepateikta.