Kartelį sudariusioms detalių pardavėjoms įsūdė tūkstantines baudas: nukentėjo „Vilniaus viešasis transportas“

2025 m. gegužės–spalio mėn. bendrovė „Vilniaus viešasis transportas“ vykdė viešuosius pirkimus atsarginėms dalims, skirtoms viešojo transporto priemonių remontui, pirkti. Dviejuose pirkimuose, kaip išsiaiškino institucijos ekspertai, transporto priemonių detalėmis prekiaujančios įmonės „Manado“ ir „Parts ready“ pasiūlymus teikė ne savarankiškai, o tarpusavyje suderinusios savo veiksmus, taip pat – ir parduodamų detalių kainą.
Minėtos įmonės viena už kitą rengė komercinius pasiūlymus, juos išsiuntė iš vieno kompiuterio ir buvo numačiusios galimą pirkimų laimėtoją.
Konkurencijos tarybos pirmininkė Jolanta Ivanauskienė pabrėžė, kad viešieji pirkimai, kuriuose dalyviai tik imituoja konkurenciją, praranda prasmę, o procedūros tampa fiktyvios. Būtent sąžininga konkurencija viešuosiuose pirkimuose yra viena esminių priemonių, galinčių užtikrinti efektyvų valstybės išteklių panaudojimą.
„Jeigu minėtos įmonės nebūtų derinusios savo veiksmų, pirkimus organizavusi bendrovė „Vilniaus viešasis transportas“ būtų galėjusi gauti daugiau konkurencingų pasiūlymų įsigyti atsarginių detalių už mažesnę kainą“, – sakė J. Ivanauskienė.
Anot jos, svarbu, kad tiekėjų konkurencija viešuosiuose pirkimuose vyktų realiai ir pirkimo procedūra nebūtų tik formalus dokumentų parengimas. O pirmuosius signalus, kad „kažkas čia ne taip“, gali pastebėti viešuosius pirkimus vykdančios organizacijos ir informacija pasidalinti su Konkurencijos taryba, ką minėtu atveju ir padarė „Vilniaus viešasis transportas“.
Kadangi įmonės pripažino pažeidusios Konkurencijos įstatymo reikalavimus, joms apskaičiuotos baudos buvo sumažintos 15 proc.: „Manado“ skirta 17 950 eurų, „Parts ready“ – 23 130 eurų bauda.
Nutarimas gali būti skundžiamas Regionų administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo jo įteikimo arba paskelbimo Konkurencijos tarybos interneto svetainėje dienos.
Tai jau antras iš eilės baigtas institucijos tyrimas, kurio išvadas pripažino visos pažeidimu įtartos įmonės, todėl Konkurencijos taryba sumažino skiriamas baudas. Priminsime, kad pernai gruodį už draudžiamą susitarimą nubaustoms įmonių grupėms, teikusioms elektroninio dienyno ir skaitmeninių mokymosi platformų paslaugas, baudos taip pat sumažintos 15 proc.
Pastarųjų poros metų Konkurencijos tarybos patirtis rodo, kad pažeidimais įtariamos įmonės vis dažniau bendradarbiauja su institucija, siekia pasinaudoti Atleidimo nuo baudų programa. Vien 2024–2025 m. iš viso 17 įmonių finansinės sankcijos buvo sumažintos nuo 15 iki 90 proc.
„Tokia tendencija rodo ne tik verslo įmonių siekį užbaigti procesą taikiai ir pasilengvinti finansinę atsakomybę, bet ir stiprėjančią konkurencijos kultūrą, kai su tyrimą vykdančia institucija siekiama bendradarbiauti“, – sakė J. Ivanauskienė.
Ji paragino verslo bendruomenę labiau domėtis konkurencijos teisės reikalavimais, kurie aiškiai ir su praktiniais pavyzdžiais yra pateikti tiek institucijos interneto puslapyje, tiek nuotolinėje mokymų platformoje. Čia aktualios informacijos, kaip atpažinti galimus kartelius viešuosiuose pirkimuose, taip pat ras perkančiosios organizacijos, kurios kviečiamos konsultuotis su institucijos ekspertais, jeigu kilo įtarimų apie galimus viešųjų pirkimų dalyvių susitarimus.
