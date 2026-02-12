Lietuvos e. komercijos ekosistema stiprėja: technologijų lyderiai suvienijo jėgas vietos verslo labui

Kodėl vien nuosavos e. parduotuvės nebeužtenka?
Pagrindiniai faktoriai, leidžiantys sėkmingai konkuruoti sparčiai augančiame ir besiplečiančiame e. prekybos sektoriuje – matomumas, pasiekiamumas ir reguliarūs pirkėjų srautai.
Dėl to Lietuvos e. komercijos lauke įsivyrauja nauja tendencija – smulkieji ir vidutiniai verslai (SVV) vis drąsiau plečia savo pardavimų kanalus ir jungiasi prie didžiųjų e. prekybos platformų (angl. marketplace).
Prekybos centro internete „Varlė.lt“ Marketplace projektų vadovė Eglė Kondrotienė pastebi, kad SVV varžytis su didžiaisiais e. prekybos centrais yra beveik neįmanoma – pastarieji juos gerokai lenkia klientų srautais ir matomumu, tad įsiliejimas į e. prekybos platformas neretai tampa pagrindine išgyvenimo strategija.
„Matome, kad pardavėjams nebereikia įrodinėti šios galimybės teikiamos naudos – jie patys ieško būdų, kaip auginti savo matomumą ir pasiekiamumą. Vis dėlto, anksčiau tai ribodavo technologiniai stabdžiai. Esminis iššūkis pardavėjams kildavo norint sujungti savo prekių katalogą su e. prekybos platforma ir užtikrinti, kad duomenys atsinaujintų ir sinchronizuotųsi realiuoju laiku“, – sako e. prekybos specialistė.
Automatizacija – „vaistas“ nuo rankinio darbo
Siekiant sumažinti technologinius barjerus ir optimizuoti procesus, „Varlė.lt“ suvienijo jėgas su Lietuvos e. komercijos technologijų profesionalais „PrestaRock“. Jų partnerystės rezultatas – specializuotas e. komercijos sistemos „PrestaShop“ integracijos modulis.
„PrestaShop“ – viena populiariausių turinio valdymo sistemų tarp Lietuvos e. parduotuvių, tad šis technologinis sprendimas daugybei verslų padės lengviau integruotis į vieną didžiausių e. prekybos platformų šalyje.
Iki šiol daugelis verslų prekių kėlimą į išorines platformas vykdydavo rankiniu būdu arba naudodami sudėtingus, brangius IT sprendimus. Naujasis sistemos modulis tai pakeis iš esmės: jis leis visiškai automatizuoti prekių katalogo atnaujinimo, kainų sinchronizavimo ir likučių valdymo procesus.
„Šiandien sėkmę e. komercijoje lemia ne tik tai, ką parduodi, bet ir tai, kaip efektyviai valdai procesus. Jei pardavėjas turi gaišti laiką rankomis administruoti, jis pralaimi konkurencinę kovą. Sukurdami šį „PrestaShop“ modulį, mes suteikiame įrankį, kuris leidžia net ir mažai šeimos parduotuvei veikti didžiųjų žaidėjų greičiu ir kokybe“, – teigia e. komercijos sprendimų agentūros „PrestaRock“ vadovas Ričardas Šmaižys.
„Varlė.lt“ Marketplace vadovė E. Kondrotienė priduria, kad pirmieji klientai jau testuoja naująjį įskiepį, o augantis susidomėjimas patvirtina, kad paprastas bei patikimas „tiltas“ tarp e. parduotuvių ir e. prekybos platformos buvo labai laukiamas.
„Mūsų e. prekybos platforma jungia šimtus aktyvių prekybininkų, kurių 90% sudaro lietuvių įmonės. Tikime, kad investuodami į technologinius sprendimus padėsime augti dar daugiau vietinių verslų, – sako E. Kondrotienė. – Pas mus kasdien apsilanko po 60 tūkst. potencialių klientų, o šiomis galimybėmis nemokamai dalijamės su visais savo partneriais. Pasinaudoję jau egzistuojančia infrastruktūra, jie gali sutelkti dėmesį į asortimentą, klientų aptarnavimą ir plėtrą.“
Lietuvos e. komercijos technologijų ekosistema stiprėja
Ši partnerystė taip pat žymi svarbų žingsnį vietinėje e. komercijos technologijų ekosistemoje. Užuot laukę užsienio šalių inovacijų, Lietuvos technologijų kūrėjai ir prekybos platformos ima glaudžiai bendradarbiauti, kurdami lokaliai rinkai pritaikytus įrankius.
Ekspertų teigimu, tokios kolaboracijos skatina lengvesnę smulkiųjų ir vidutinių verslų skaitmenizaciją: jiems nebereikia ieškoti užsienio partnerių ar investuoti tūkstančių į IT sprendimų kūrimą – paruošti įrankiai leidžia startuoti per kelias dienas.
„Verslai, naudojantys „PrestaShop“ platformą, „Varlė.lt“ platformoje gali pradėti prekiauti be papildomų programavimo darbų. Na, o tos įmonės, kurios savo el. parduotuvių neturi, gali nebegaišti laiko ir neinvestuoti į jų kūrimą, vardo ir žinomumo didinimą ir klientų pritraukimą – visa tai suteiksime mes“, – sako R. Šmaižys.