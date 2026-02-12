Mirus žinomam verslininkui J. Kvaraciejui: užuojautos ir įvertinimai

„Savo atsakomybės jausmu ir profesionalumu Julius per daugelį metų pelnė ne tik bendrovės darbuotojų, bet ir visos šalies verslo bendruomenės pagarbą“, – skelbiama bendrovės „Pieno žvaigždės“ pranešime žiniasklaidai.
Bendrovė pabrėžia ilgametę filantropinę J. Kvaraciejaus veiklą, kurios jis nebuvo linkęs viešinti. Per daugelį metų jo asmeninės paramos sulaukė įvairūs socialiniai, kultūriniai ir švietimo projektai.
Užuojautą J. Kvaraciejaus artimiesiems pareiškė šalies verslo organizacijos.
„Netekome įžvalgaus profesionalo, reikšmingai prisidėjusio prie viso šalies pieno sektoriaus vystymosi“, – skelbia Lietuvos pienininkų asociacija „Pieno centras“.
1957 m. gimęs J. Kvaraciejus baigė Vilniaus universitetą, ekonomikos fakultetą. 1998 m. kartu su partneriais įsteigė bendrovę „Pieno žvaigždės“, kurią padėjo išauginti iki vienos iš pieno perdirbimo sektoriaus lyderių. Jis buvo didžiausias bendrovės akcininkas, įvairiais laikotarpiais vadovavo įmonei generalinio direktoriaus ir valdybos pirmininko pareigose.
2003 m. verslininkas buvo apdovanotas ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Karininko kryžiumi.
„Pieno žvaigždžių“ akcijų turi ir J. Kvaraciejaus sutuoktinė Regina bei sūnus Rokas ir dukra Eglė. Visi jie dirba įmonėje.