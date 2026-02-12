Spaudžiant speigui nerenovuotuose namuose šilumos poreikis augo 3–4 kartus

„Mano, kaip energetikos ministro, atsakomybė yra užtikrinti kiek įmanoma konkurencingesnę šilumos kainą. Ji yra praktiškai tokia pati, kokia buvo prieš metus, praeitų metų sausio mėnesį. Reikalingas šilumos kiekis, be abejo, yra didelis, tiek daugiabučių namų gyventojams, tiek individualių namų gyventojams ir dėl to yra tokios sąskaitos“, – ketvirtadienį, vasario 12 d., „Žinių radijui“ teigė Ž. Vaičiūnas.
„Esminis dalykas – tikrai numatyta nemažai lėšų būtent tiems gyventojams, kurie turi mažesnes pajamas, kompensuoti tokias dideles šildymo sąskaitas. Iš esmės yra padidintas ir biudžetas, tam skirta 80 mln. eurų, ir skaičiuojama, kad apie 200 tūkst. gyventojų galėtų pasinaudoti šita parama“, – sakė jis.
Ministras atkreipia dėmesį, jog PVM lengvata nebūtų žymiai sumažinusi sąskaitų. Jis pažymi, jog tvariausiu būdu užtikrinti efektyvų šilumos naudojimą išlieka renovacija.
„PVM lengvata, be abejo, yra tik simbolinis dalykas. Reikia suprasti, kad sąskaitos už šildymą būtent už sausio mėnesį pakilo ir 60, ir 70 proc. – PVM lengvata yra tik 11 proc. dedamoji. Kaip ir minėjau, svarbu tai, kad surenkamos pajamos yra į biudžetą ir tada skiriamos būtent tiems, kuriems labiausiai reikia paramos“, – teigė jis.
„Renovacija buvo, yra ir bus tvariausias būdas užtikrinti efektyvų šilumos naudojimą. Svarbu pabrėžti, kad tuose daugiabučiuose, kurie nėra renovuoti, šilumos poreikis augo netgi 3–4 kartus“, – sakė ministras.
Ž. Vaičiūno teigimu, siekiant sumažinti šilumos kainų atotrūkį skirtingose šalies vietose, tose savivaldybėse, kuriose šilumos kaina yra didžiausia, valstybė skirs 14 mln. eurų biokuro katilų keitimui.
„Sukūrėme priemonę, kurios esmė būtent tos savivaldybės, kurios yra dažniausiai mažos savivaldybės ir jų gyventojai permoka už šilumos energiją. Priemonė yra labai tikslinė, būtent skirta toms mažoms savivaldybėms, neefektyviems šildymo katilams, kurie yra iki 3 megavatų galios“, – aiškino jis.
„Įgyvendinus šią priemonę, mūsų skaičiavimu, galėtų būti pakeisti 65 katilai 22 savivaldybėse. Efektas būtų pakankamai greitas, apie 15–20 proc. galėtų sumažėti kaina būtent tose savivaldybėse, kur šilumos kaina yra didžiausia“, – tęsė ministras.
Šildymas nuo šių metų pradžios brangsta Seimui nusprendus panaikinti lengvatinį 9 proc. PVM tarifą centralizuotam šildymui ir karštam vandeniui – iki tol standartinis 21 proc. tarifas.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija skelbė, jog prašymus dėl kompensacijų 2025–2026 m. šildymo sezonui nepasiturintys gyventojai gali teikti nuo praėjusių metų rugsėjo viso šildymo sezono metu.
Nustatytos formos prašymą ir būtinus dokumentus gyventojai gali teikti elektroniniu būdu Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos interneto svetainėje arba tiesiogiai atvykus į gyvenamosios vietos savivaldybę ar seniūniją.
2025 m. rugsėjo–gruodžio mėn. prašymus dėl būsto šildymo ir vandens išlaidų kompensacijų užpildė 256 tūkst. gyventojų.
Žygimantas VaičiūnasRenovacijašildymo sezonas
Rodyti daugiau žymių