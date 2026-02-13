Daugiau nei 40 tūkst. ne maisto prekių „Maximoje“ – 50 proc. nuolaida

Šį savaitgalį „Maximose“ vykstant „Didžiųjų nuolaidų dienoms“ pirkėjai gali įsigyti perpus pigiau namų apyvokos, kosmetikos, vaikų, augintinių prekes, buitinę techniką, indus, puodus, keptuves, tekstilę, asmens higienos priemones bei dar daugiau ne maisto kategorijos prekių.
„Maximos“ Komunikacijos ir korporatyvinių ryšių departamento direktorė Snieguolė Valiaugaitė dalijasi, kad esant tokiam pasiūlymui, nors didžioji dauguma pirkėjų jau puikiai žino jo sąlygas, kai kuriems vis iškyla klausimų.
„Užklausų sulaukiame įvairių – nuo tokių, kokioms prekėms nuolaida suteikiama, ar visose „Maximose“ vyksta šios „Didžiųjų nuolaidų dienos“ iki tokių, ar gyvūnų maistas yra suvokiama kaip ne maisto prekė, ar parduotuvėse natūraliai išaugus pirkėjų srautams dirba daugiau kasų, darbuotojų“, – dalijasi S. Valiaugaitė.
Nuolaida suteikiama ir gyvūnų maistui
„Maximos“ atstovė informuoja, kad, perkant dvi ar daugiau skirtingų arba vienodų prekių, 50 proc. nuolaida „Didžiųjų nuolaidų dienų“ metu suteikiama daugiau nei 40 tūkst. prekių. Pavyzdžiui:
· žaislams;
· gyvūnų prekėms (įskaitant jų maistą);
· kosmetikai ir burnos priežiūros priemonėms;
· maisto ruošimo, serviravimo indams ir įrankiams, tekstilei;
· buitinei chemijai ir technikai;
· tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams ir servetėlėms;
· ir daugeliui kitų prekių.
„Norint pasinaudoti šį savaitgalį, vasario 13–15 dienomis, 50 proc. nuolaida ne maisto prekėms, svarbiausia, kad krepšelyje būtų daugiau nei viena prekė – jų skaičius gali būti ir lyginis, ir nelyginis. Taip pat tai gali būti ir vienodos, ir skirtingos ne maisto prekės“, – priduria S. Valiaugaitė.
Svarbu žinoti, kad prekėms, kurios „Didžiųjų nuolaidų dienų“ metu yra pažymėtos raudonomis kainų etiketėmis, 50 proc. nuolaida, perkant dvi ar daugiau skirtingų arba vienodų ne maisto prekių, nesuteikiama.
Tai galioja ir mėlynas kainų etiketes turinčioms prekėms, kurioms taikoma įprasta kaina su „Ačiū“ kortele. Taip pat ir prekėms, kurios dalyvauja kitose akcijose (atskirų prekių ženklų ar grupių). Nuolaidos nesumuojamos.
„Didžiųjų nuolaidų dienos“ – visose „Maximose“
Taip pat pabrėžiama, kad norint pasinaudoti 50 proc. nuolaidomis nebūtina vykti į didelio formato „Maximos“ parduotuves. „Mažesnėse vieno ar dviejų X parduotuvėse taip pat galima rasti įvairiems poreikiams skirtų prekių – nuo buitinės chemijos, popieriaus gaminių, asmeninės higienos, kosmetikos priemonių iki daugelio kitų prekių“, – sako „Maximos“ atstovė.
Pasak jos, prekybos tinklui atsižvelgus į išaugusius pirkėjų srautus bei stengiantis juos sureguliuoti, lankytojų patogumui visose „Maximose“ veiks daugiau kasų, dirbs daugiau salės darbuotojų.
„Į pagalbą įprastai parduotuvėse dirbantiems kolegoms atvyksta ir administracijoje dirbantys darbuotojai, kurie geba dirbti ir kasose, ir prekybos salėje. Taip pat, greičiau atsiskaityti norintys pirkėjai visada gali rinktis savitarnos kasas, o kai kuriose didžiosiose parduotuvėse – savarankišką prekių skenavimą prekybos salėje su „Scan&Go“, – informuoja „Maximos“ atstovė.
Daugiau apie „Didžiųjų nuolaidų dienas“ ir sąlygas rasite čia: https://www.maxima.lt/dnd.