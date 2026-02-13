VerslasRinkos pulsas

Euro zonos prekių eksportas 2025 m. gruodį per metus augo 3,4 proc., importas – 4,2 proc.

2026 m. vasario 13 d. 14:57
Euro zonos prekių eksportas į kitas pasaulio šalis praėjusį gruodį sudarė 234 mlrd. eurų (3,4 proc. daugiau nei tuo metu pernai – 226,3 mlrd. eurų), o importas iš kitų pasaulio šalių siekė 221,3 mlrd. eurų – 4,2 proc. daugiau nei 2024 m. gruodį (212,4 mlrd. eurų), skelbia Eurostatas.
Pirmieji euro zonos įverčiai rodo, kad pernai gruodį prekyboje su likusiu pasauliu susidarė 12,6 mlrd. eurų perteklius – mažesnis nei tuo pačiu metu pernai (13,9 mlrd. eurų). Šis pokytis daugiausia buvo susijęs su chemijos ir susijusių produktų pertekliaus sumažėjimu.
Remiantis Eurostato duomenimis, prekyba euro zonoje 2025 m. sausio–gruodžio mėn. padidėjo 2 proc., iki 2 627,6 mlrd. eurų
Europos Sąjunga (ES) pernai gruodį patyrė 12,9 mlrd. eurų perteklių.
ES tuo metu į ne ES šalis eksportavo už 214,8 mlrd. eurų (2,2 proc. daugiau nei prieš metus – 210,2 mlrd. eurų), importavo už 201,9 mlrd. eurų (3 proc. daugiau nei 2024 m. gruodį – 195,9 mlrd. eurų).
